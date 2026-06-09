卓榮泰：萬事莫如預算急 立院不要只會延會

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（中央社記者王鴻國新北9日電）行政院長卓榮泰今天對立法院延會一事表示，快把預算審完，不要只會延會，因為「萬事莫如預算急」；把預算儘速地審完，這樣才是國會對人民最好的一個交代。

行政院長卓榮泰今天下午在民進黨新北市長參選人蘇巧慧、立委吳秉叡等人陪同下，訪視新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園。

卓榮泰接受媒體聯訪時，針對立法院一直延會的問題表示，國會開會很重要，應該是要保護國家、保護人民，「萬事莫如預算急」，當大家都在擔心接下來的大雨時，如果預算不能過的話，相關的預備金跟災損金，到底要怎麼使用？

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卓榮泰表示，當然除希望大家都能平安無事，還有很多人民的各種福利照顧、國家的經濟發展、科技發展，還有國防等相關產業，都希望國會在延會的過程當中，趕快把預算審完。

卓榮泰強調，立法院不要只會延會，但排了很多的考察，以及很多不相關、不急迫的法律預算案，應該要趕快讓它過，排自己喜歡的法律案，對於福國利民確實是並沒有大的幫助，所以，他希望能夠把預算儘速地審完，這樣才是國會對人民最好的一個交代。（編輯：張銘坤）1150609