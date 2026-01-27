卓榮泰、蕭美琴稱「台灣101」 蔣萬安反問：那我是台灣市市長嗎？

美國知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）週日（25）僅用91分鐘就完成徒手攀登台北101的挑戰，不僅寫下傳奇紀錄，也讓世界看見台灣，不過行政院長卓榮泰與副總統蕭美琴在發文慶賀時，都將台北101稱為「台灣101」，引發一陣熱議。今（27）日台北市長蔣萬安受訪時，除了還原當時與101董座賈永婕的溝通過程外，被問及此事則酸回「所以我是台灣市的市長嗎」？

霍諾德攀101險喊卡 蔣萬安還原與賈永婕溝通過程

蔣萬安今日前往台北市議會主持市政會議，會前受訪時坦言，賈永婕確實很用心積極，就是希望能夠讓霍諾德這次的101攀登挑戰能順利進行，蔣萬安透露，賈永婕特別在週六晚上打電話詢問，如果週日無法順利舉行的話能否延到週一，因為週一是上班日，還會碰上早尖峰時段，且當初只有申請週六、週日兩天，不過蔣萬安馬上回應「沒有問題」，同時立即聯絡警察局、消防局、交通局、EOC緊急應變中心以及文化局營委會等單位。

蔣萬安指出，為了因應週一早上尖峰時段，需要交通局、警察局對於整體交通人潮與車流等相關管制，以及消防局對於現場安全的維護，還有EOC頂樓相關無人機拍攝等。此外，營委會也加速與Netflix及拍攝團隊公文申請審查補件的流程，「只要是能讓世界看到台灣、看到台北、看到中華民國，我們都會全力促成、一起努力」。

而在被媒體問到，是否認同卓榮泰、蕭美琴於致敬文中稱台北101為「台灣101」，蔣萬安僅簡短反問「所以我是台灣市的市長嗎」，並未對此多做其他回應。

台北／綜合報導 責任編輯／馮康蕙

