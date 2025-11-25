卓榮泰：藍白1年來3修「財劃法」 雙重標準為難政府

立法院院會25日繼續對行政院長卓榮泰施政報告質詢，卓榮泰列席備詢。(記者羅沛德攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕藍白挾立院席次優勢，封殺政院提出的「財劃法」草案，還稱政院提出的財劃法草案缺乏試算、數據、誠意，行政院長卓榮泰今(25日)直接回嗆，立院1年來3修「財劃法」，「哪一次他們(指藍白立委)在付委前有提出任何數字版本？」痛批藍白是雙重標準、為難政府。

立院之前修財劃法，修法過程混亂，將中央財源大舉畫到特定藍營執政的縣市，後因部分藍營執政縣市經費比修法前少，又再次修法，但卻讓南部縣市如高雄、台南等財源大幅度減少，政院則提出院版財劃法，讓各縣市的整體款項都提高，但在藍白立委席次優勢下，又再度被封殺，國民黨立委賴士葆則稱院版財劃法沒有數據。

卓榮泰今出席「114年全國十大績優農業產銷班表揚典禮」，會前被問及藍委稱院版財劃法沒有數據，則強悍回應立院1年來3修財劃法，到底有哪一次藍白立委有在付委前提出任何數字版本，痛批藍白是雙重標準、為難政府。

