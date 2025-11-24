卓榮泰：行政立法協調會今討論財劃法 盼找出可行之道

行政院日前提出政院版「財劃收支劃分法」修法，行政院長卓榮泰盼立法院儘速排審，但在野黨並不支持，甚至揚言將「退回」。卓榮泰今天(24日)表示，行政立法協調會議今天將討論「財劃法」，希望找出一條可行之道，讓明年度總預算能順利審議。他並強調多項政策若沒有中央總預算將寸步難行。

行政院會日前通過政院版的「財政收支劃分法」，行政院長卓榮泰向立法院朝野喊話，希望能儘速排審。不過，國民黨立院黨團主張待先前立院通過的藍、白版「財劃法」修法穩定上路後，再討論政院版；民眾黨立院黨團則揚言一定會退回政院版。「財劃法」修法大戰將再起。

對此，行政院長卓榮泰24日上午出席「豐原醫院附設后里綜合長照機構」落成啟用典禮，在會前接受媒體聯訪時表示，立法院的狀況讓執政黨團有點無力感，政院將與民進黨立院黨團召開行政立法協調會議，希望能找出解決之道。卓榮泰說：『(原音)行政立法協調會議我會聽聽執政黨團的立委跟在野黨團如何溝通，我們希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算可以順利審議，所有今天等下要談的長照3.0才能支持，沒有中央政府總預算寸步難行。』

卓榮泰在致詞中也提到中央全力推動政策，需要地方全力支持，也希望取得立法院全力支持。他舉例，明年將上路的長照3.0總預算若可達到新台幣1,100多億，家庭的補助一年就可達到18萬元，但若沒有中央政府總預算，一切都是白談。

卓榮泰表示，他會再與立委商量如何取得行政、立法兩院相互信任，也期盼能好好審議中央政府總預算，正面看待「財劃法」，讓中央與地方、行政與立法都能以合作的方式建立國人的信心。