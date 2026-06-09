卓榮泰：行政院將成立人口對策新戰略執行小組

行政院長卓榮泰(後排左一)、民進黨新北市長參選人暨立委蘇巧慧(後排左二)與新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園的學生合影。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕行政院長卓榮泰、教育部長鄭英耀今在立委蘇巧慧、吳秉叡等人陪同下，訪視新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園，卓榮泰說，行政院近日就會組成人口對策新戰略的執行小組，他強調，父母照顧小孩，企業支持父母，政府支持企業，堅固的鐵三角完整起來後，人口對策新戰略才可能徹底成功。

卓榮泰表示，目前有15個部會共設置166處員工子女非營利幼兒園或職場教保服務中心，結合非營利法人提供約9700個名額，優先招收員工子女，家長繳費每月不超過2千元，實質減輕家長負擔，更協助員工同仁就近托育、方便接送，公部門應成為營造友善育兒職場的領頭羊，未來將擴大政府機關、國營事業的托育服務。

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卓榮泰提到，他也一直想在行政院本部也設托育中心，目前還沒找到，現在院本部裡面的同仁若有小孩子都要放到隔1條馬路的警政署，希望院本部也能有這樣的空間，讓同仁能更安心上班。

卓榮泰說，賴總統在頒布0到18歲的台灣人口對策新戰略時，基本想法是，生兒生女是每個年輕人的權利跟意願，但養兒養女是政府跟國家的大事，政府會負起這樣的責任，在這時代減少生兒生女的年輕人、家庭的負擔，從各層次、方面來做更多協助。

他表示，行政院近日內就會組成人口對策新戰略的執行小組，會一一針對每個部會已經訂定的政策跟措施來要求整個執行的期限。他表示，父母照顧小孩，企業支持父母，政府會支持企業，把這個堅固的鐵三角完整起來後，人口對策新戰略才有可能徹底成功。他跟總統報告，這是一場只許成功，不許失敗的戰略，因為生育率偏低，不能只靠個人的努力、家庭的付出，政府把它當作一件大事，一起來完成，行政院跟立法院會充分合作，儘速完成相關修法或行政命令的變革，希望今年下半年就有一部分的人口對策會上路。

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