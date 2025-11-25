卓榮泰：要把長春祠還給太魯閣 太魯閣還給全世界

（中央社記者陳俊華台北25日電）立委關注太魯閣國家公園修復進度。行政院長卓榮泰今天說，「我要把長春祠還給太魯閣、把太魯閣還給全世界」，希望修復工程盡速完成；交通部長陳世凱說，道路修復部分，希望在116年時整個道路能更穩定一點。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。民眾黨立委林憶君質詢時指出，花東地區因為交通不便，每次天災交通就中斷，沒有觀光就沒有經濟命脈，詢問是否能對花蓮觀光業多一點實質協助。

卓榮泰答詢時說，從0403地震後持續有相關補助，並鼓勵部會、民間團體到花蓮召開各種會議，重要的是交通要順暢，無奈最近風災、堰塞湖太多，交通都受阻，光是馬太鞍溪橋修了便道又壞，要28日會再修好。針對地方建設、公共設施投入很多，希望花蓮觀光盡快振興。

廣告 廣告

卓榮泰表示，在太魯閣國家公園，除大清水遊憩區等局部開放外，長春祠還是沒辦法開放，且有時段上的管制，不是全天性開放，造成觀光客不是很便利。交通部公路局會盡速完成相關道路工程，在安全無虞下，才能提供更好的觀光資源。

林憶君問，長春祠的步道設計作業是否完成，何時可以開放。卓榮泰說，他一直希望能盡快到長春祠，「我要把長春祠還給太魯閣、把太魯閣還給全世界」，希望修復工程盡速完成。

陳世凱表示，這是太魯閣國家公園管理處的業務，交通部也有協助修復。道路修復部分，邊坡還不太穩定，還是會有落石，道路每天僅開放5個時段，夜間也不開放，會繼續努力。

陳世凱指出，大自然的力量相當大，修復過程中，前陣子燕子口又有堰塞湖，又阻塞幾天；希望在116年時整個道路能更穩定一點，正在努力。

另外，林憶君關注，國道5號銜接蘇花改工程進度如何，是否有把握在明年發包動工、民國121年完工。陳世凱說，蘇花改銜接國道5號部分，目前正在設計中，會全力努力看明年能不能動工。

陳世凱說，遇到0403地震造成道路傷害比較大，也逐步讓道路變得更穩定，尤其是邊坡部分；蘇花公路除蘇花改外的其他路段，尤其是和仁、崇德這段比較不穩定，也透過各種工程方式改善。

卓榮泰表示，蘇花安部分已經正式核定，工程經費相當高，達到新台幣1056億元，會按照時程來做。（編輯：張均懋）1141125