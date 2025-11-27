卓榮泰：財劃法讓明年總預算編不出來 衝擊TPASS

（中央社記者賴于榛台北27日電）財劃法爭議未歇，行政院長卓榮泰晚間指出，立院14日三讀的財劃法版本會讓明年度中央政府舉債違反法規上限，總預算無法編列，一旦明年度總預算無法編列，將衝擊相關新興計畫如TPASS 2.0、台北羽球公開賽的舉行以及生育給付等。

立法院藍白聯手在去年底三讀通過財劃法，大幅釋出中央財源，但因公式問題，以致有新台幣345億元統籌分配稅款至今無法分配，朝野則持續針對財劃法攻防。

立法院會14日再次三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數；隨後，立法院會21日也三讀修正財劃法，讓離島分配公式與本島脫鉤，解決345億元分配問題。

不過，行政院認為14日三讀版本影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，有窒礙難行之處，今天在行政院會通過覆議案，並呈請總統核可。此外，政院日前也已提出院版財劃法，送交立法院審議，但尚未被排入審議議程。

卓榮泰今天上午出席政院會後記者會說明覆議理由，下午再度接受媒體專訪，除說明院版財劃法優勢是共識度最高、最全面，且可長可久，納入地方意見等，也解析立院版本三讀條文恐帶來的衝擊。

他說，立法院會14日三讀的財劃法版本，將導致政府舉債達5638億元，違反公共債務法舉債上限15%規定，行政院不能也無法編列明年度總預算；一旦明年度中央政府總預算無法編列，將衝擊許多新興計畫，像是通勤族常用的TPASS計畫，明年度達75億元的2.0優惠將被影響。

另外，卓榮泰指出，包含縣市管河川及區域排水整體改善計畫48億元、少子女化對策中的保險生育給付達每胎10萬元與育嬰留停彈性化共47億元、AI新十大建設等104億元、運動部輔導舉辦的台北羽球公開賽、U18青棒錦標賽、自由車環台公路等都會受到衝擊，相信年輕人也難以接受運動部變成不動部。

他表示，除新興計畫無法辦理，其餘原先的年度計畫也會被打折扣，換句話說，院版財劃法若不被討論，中央政府明年會很難重新編預算，全國會沒有預算，而沒有中央預算也就等同沒有地方補助金。

卓榮泰說，在野黨修了3次財劃法從來沒有試算過額度，且立法院並無權利拒絕政院法案，僅能審議、檢視，不能審都不審，期盼這覆議的15天期間將時間、空間拉出來，大家能好好審視政院版草案，以及民進黨黨團所提出的345億元財劃法暫行條例。

他也強調，站在政院立場，就是要避免14日三讀的財劃法這台失速列車翻車，讓更好的討論能夠進行，再修版財劃法不該在中華民國台灣執政過程中出現。（編輯：楊蘭軒）1141127