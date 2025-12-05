卓榮泰：赴美投資企業為自身訓練人力 非替美方訓練

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)日前接受媒體訪問時，表示台灣將會訓練美國勞工，目標是將供應鏈轉移到美國。對此，行政院長卓榮泰今日(5日)接受媒體專訪時指出，台美園區合作計畫涉及人力、技術交流等，絕非台灣「替美方訓練人力」，而是訓練台灣產業內的相關人員。

台美關稅談判進入最後階段，外傳談判內容包括台灣將協助訓練美國勞工。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮日前已否認此說法，表示未答應美國幫忙訓練技術人員，也未在談判條件中。

行政院長卓榮泰今日接受媒體專訪時表示，台美對等關稅談判已進入最後文書交換階段，政府絕對會堅守符合國家利益、產業利益與國人安全需求等原則。對於外界關注產業供應鏈是否將外移美國，他則明確指出「供應鏈外移不在談判內容」，也不會將此作為談判條件。卓榮泰以台積電為例，表示台積電雖前往美國、日本、德國設廠，但在台中、台南、高雄等地仍持續擴大投資，這些都是企業全球布局的延伸，而非供應鏈轉移。

談到盧特尼克提及台灣將訓練美國勞工時，卓榮泰表示，台灣企業赴美投資設廠確實會帶來人力、技術與資金的交流。他表示，台灣擁有高效率人力，但「不是我們替他訓練他的人力」，若有相關需求，也較可能是訓練台灣產業內部的人員。他說：『(原音)台積電公司去美國設廠，如果要達到跟台灣一樣效率，必須有一批高效率人力是沒有錯，這些人力從哪裡來？不可能從台灣去，我們缺人力也缺很多，所以在當地如何協助他們，這可能有部分是需求的，但不是我們替他訓練他的人力，可能訓練的是在我們產業裡面工作的人。』

各界關注關稅是否有望調降，卓榮泰指出，台美談判內容包括調降20%的對等關稅、現行關稅不疊加，以及在232條款下ICT產業與鋼鐵等產品能比照最惠國待遇。他表示，世界各國對等關稅大多降到這個水準或再更低，也有約10%的稅率，但多數是對美國沒有逆差的國家才會適用。

他指出，台灣對美順差「非常、非常的大」，且相較於日、韓，台灣具備高科技製造能力、可協助美方成立園區，台灣廠商對美投資規模可觀，都使得台美關稅談判歷程比日本、韓國更久、更長。

卓榮泰強調，產業界都期待關稅能盡快確定，政府與美方也盼加速談判。他表示，行政院已做好準備，最終協議須同時符合國家利益、產業利益與國人安全需求，才能得到社會肯定。(編輯：沈鎮江)