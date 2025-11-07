卓榮泰：遞橄欖枝給在野未獲善意 重新思考合作模式

（中央社記者郭建伸台北7日電）藍白今天以多數否決NCC人事同意權案，行政院長卓榮泰下午在立法院備詢時表示，他對結果感到遺憾，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，把橄欖園的一半遞出仍沒得到善意回應，政院要重新思考未來合作模式。

立法院會今天上午進行NCC人事同意權案記名投票，儘管民進黨團全數支持，但在藍白多數情況下，不同意票仍比同意票多，4位被提名人均未跨過同意門檻，NCC仍維持3位委員現狀。

立法院今天下午進行施政總質詢，民進黨立委郭昱晴質詢時問，NCC人事同意權案全數遭封殺，對於這結果有何感想。

卓榮泰表示，行政院對投票結果感到非常遺憾，NCC是獨立機關，除了要促進媒體自主，還要管理廣電衛星、人事制度、兒少安全等，因此行政院在專業學識、實務經驗上找尋各方人才提名為委員，並送來立法院審查。

卓榮泰指出，立法院一直希望行政院盡速送出NCC委員人選，但送出後卻連1位被提名人都沒過關，難道4位被提名人一無是處嗎，難道所有投反對票的立委沒有一個人稍微動心嗎，並感嘆最終結果是黨意凌駕一切。

卓榮泰說明，這樣的結果可看到，只有在野黨屬意的人選才會被通過，行政院提出的人選一定被封殺，那未來行政院在中選會想尋求的合作模式，要在什麼信任基礎下進行，是否行政院提出中選會委員被提名人後，只有在野黨的人選通過，行政院的人選被封殺，就如同今天NCC人事案投票結果。卓榮泰提及，這會造成歷史大錯，任誰都不敢冒這風險。

卓榮泰強調，今天的投票結果讓行政院看到，完全沒有誠信與合作基礎，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，「我把整個橄欖園的一半都遞出來」，結果沒得到善意回應，這讓政院要重新思考未來合作模式。（編輯：張若瑤）1141107