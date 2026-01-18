卓榮泰、鄭麗君戰蔣萬安？林亮君稱「好酒沉甕底」：都是好選擇

民進黨2026台北市長人選仍難產，民進黨台北市議員林亮君表示，民進黨「好酒沉甕底」一定會派出最強人選挑戰市長蔣萬安，不論是被點名的行政院長卓榮泰，還是副院長鄭麗君，對台北市民來說都會是非常好的選擇。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

民進黨預計21日中執會將召開記者會，由黨主席賴清德宣布賴瑞隆參選高雄市長、陳亭妃選台南市長、蔡易餘選嘉義縣長，但北市市長人選仍未有消息。林亮君指出，首都選舉是重中之重，黨內還在評估中，多個縣市首長也在徵召及詢問。她強調，民進黨一定會派出最強人選挑戰蔣萬安，不論是有被點名的卓榮泰或鄭麗君，對台北市民來說都會是非常好的選擇。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

台北市中山大同選區今年九合一大選將選出8席議員，藍綠白三黨目前擁有席次為3席、3席、1席。隨著王世堅擔任立委釋出1席空缺後，民進黨2026將提名4席，現任議員有林亮君、顏若芳與陳怡君。有意角逐民進黨中山大同新人初選的，則有王世堅堅系子弟兵賴俊翰、總統府副秘書長何志偉子弟兵朱政騏、台灣日本關係協會會長謝長廷前幕僚林子揚、李偉民的兒子李立聖等。

鄭麗君。（圖／中天新聞）

民進黨新北市議員顏蔚慈18日上午至濱江市場與林亮君一同掃街，笑稱自己不僅是她的國中學姐，更是通過黨內初選的學姐。顏蔚慈讚許林亮君在北市議會的表現大家有目共睹，有鑑於中山大同曾有備受期待的議員落馬，所以大家都戰戰兢兢。她表示，對林亮君第一次投入初選將全力相挺，希望幫她打下勝利的一仗。

