卓榮泰：重啟公地放領 儘速回應農民期盼

（中央社記者賴于榛台北27日電）總統賴清德日前宣示重啟公地放領政策，行政院長卓榮泰今天聽取報告後指示，內政部及財政部應做好協助農民申請的準備，並與地方政府協力合作，積極儘速完成各項工作，回應農民的殷切期盼。

賴總統21日在內政部長劉世芳、財政部次長李慶華、彰化縣副縣長周傑、民主進步黨籍立法委員黃秀芳及陳素月等陪同下，到彰化溪州鄉關心公地放領政策執行情形，並宣示解決幾代人耕作百餘年，要付租金卻不能放領的問題，指示內政部、財政部在依法行政、信賴保護與國土保育的原則下，積極展開重啟公地放領的工作。

廣告 廣告

內政部今天在行政院會報告「重啟公地放領政策」，報告指出，為落實憲法扶植自耕農政策，政府自民國37年起辦理早期、專案及補辦3階段公地放領，惟經歷921地震及後續多次風災重創台灣後，基於國土保安與復育考量，從民國97年起全面停辦公地放領。

停辦放領已17年，內政部說，政府持續傾聽農民重啟公地放領的聲音，決定重啟公地放領政策，回應民意並解決過去未完成的課題，基於依法行政、信賴保護與國土保育3原則，重啟國有平地耕地及養殖用地2類土地放領，目前已成立「公地放領審議會」，同時協請直轄市及縣（市）政府於年底前成立「公地放領工作小組」，後續將配合財政部清查土地租約作業，全力推動放領工作。

適用對象部分，內政部指出，申請人必須符合「民國65年9月24日以前已與政府訂約承租至今」，且維持「農地農用」等2條件，同時需符合「國有耕地放領實施辦法」及「國有邊際養殖用地放領實施辦法」等相關規定，始得申請。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指示，內政部及財政部應做好協助農民申請的準備，並與地方政府協力合作，積極儘速完成各項工作，以回應農民的殷切期盼。

至於地方所擁有的平地耕地及邊際養殖用地是否比照辦理，卓榮泰說，基於尊重地方自治權責，得由地方政府自行本於權責決定，請內政部、財政部給予相當的輔導，讓此事在處理過程中，有一貫化的作業標準，儘量照顧農民及養殖用地的漁民。（編輯：林興盟）1141127