卓榮泰：鐵道觀光串連4種經濟 能推升內需
〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025富岡鐵道藝術生活節」開幕活動下午在桃園市楊梅區富岡火車站前舉辦，行政院長卓榮泰由桃園市長張善政陪同，從桃園火車站搭乘藍皮列車前往出席，卓榮泰說，推升內需是中央政府於後關稅時代的重要目標，發展鐵道觀光，串連會展、國際會議、演唱會、國際體育賽事4種經濟，將是推升內需的重要一環。
「明年中央政府的總預算，推升內需是重大目標，後關稅時代，一定要把內需拉起來，經濟才能持續成長！」卓榮泰說，推升內需重要的一環，就是發展觀光，希望透過4種方式吸引外國觀光客，第1是「會展經濟」如大型電腦展、第2是「國際會議經濟」如4大社團來台灣召開國際性會議、第3是「演唱會經濟」可推廣到各縣市也舉辦、第4是「國際體育賽事經濟」。
至於如何串連4個「經濟」，卓榮泰說，最佳的串連方式就是鐵道觀光，例如台鐵的各種觀光列車推出鐵道全餐，可吸引國外、國內鐵道迷，來提升鐵道觀光量能，是在高科技產業、生技產業之外，沒有污染、效益最高的拉抬內需方式。
卓榮泰說，富岡鐵道藝術生活節也可在其他車站嘗試性推動，讓站站都有文化與故事，成為台灣與國際連結重要的一部分；台鐵是台灣最重要、古老的交通工程，如今高鐵、捷運搭乘得多，但台鐵是不可取代的交通事業，希望台鐵能蒸蒸日上，改變體質、提升服務，讓更多人享受鐵道生活。
