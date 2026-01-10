卓榮泰：院版財劃法更公平 促速審議

行政院長卓榮泰10日前往雲林聽取元長鄉樂活運動館計畫時強調，行政院版的《財劃法》對中央地方的分配更合理。（周麗蘭攝）

行政院長卓榮泰10日南下雲林聽取元長鄉樂活運動館計畫，強調院版「財劃法」對中央、地方的分配更合理、每個縣市的分配更公平，誠懇希望立法院能好好看一看院版《財劃法》與今年的新《財劃法》有什麼不同。台北市議員游淑慧抨擊，從民進黨發布新聞稿可看出，「115年度總預算未審議通過，不得動支總額高達2992億元」，換句話說，仍有2兆7000多億元預算可動支，政府難道是嫌兩兆多不夠花嗎？

卓榮泰指出，按照現行《財劃法》，地方統籌分配稅款增加，中央政府多釋出4165億元統籌分配稅款給各縣市，光雲林今年就會有258億元統籌分配稅款，比去年增加149億元。多增加的100多億元，拿一部分來做免費營養午餐是對的。

他感謝縣長張麗善宣布實施免費營養午餐，台灣原有10個縣市實施免費營養午餐，近日包括雲林在內有8個縣市跟進，「這本來就是屬於地方自治事項」。

卓榮泰說，中央政府原本每年度有21億元補助各縣市弱勢家庭、38億元補助「3章1Q」，這21億元、38億元隨165億元的統籌分配稅款撥到地方，地方政府就能將地方自治事項做得更好，中央政府樂觀其成。

他強調，行政院版的《財劃法》對中央地方的分配更合理，每個縣市的分配更公平，他希望立法院能好好地看一看院版跟新的《財劃法》有什麼不同。盡早完成審議、通過之後，就可以重新計算明年統籌分配稅款、一般性補助、計畫性補助款，也會再恢復計畫性補助更多。

游淑慧在臉書發文指出，民進黨新聞稿「不得動支總額高達2992億元」不小心說了大實話。因為115年度總預算為3兆350億元，因未審議而不能動支的預算為2992億元、還不到總預算10％，政府可動支執行預算，還有2兆7000多億元。