卓榮泰：院版財劃法若獲立院共識將詳列試算結果

行政院長卓榮泰今親自出席院會記者會，將對立法院再修版《財劃法》提出覆議。（張薷攝）

行政院會今天對立法院14日三讀的財劃法部分條文提出覆議，將呈請總統核可。行政院長卓榮泰透露，部分在野黨私下清楚也肯定政院版草案，只是黨的意思決定了他們的行為，卓也強調，若國會能對政院版財劃法達成共識，政院將詳列相關試算結果，避免現在就詳列，反倒遭懷疑數字如何拼湊而出，呼籲大家合理討論。

卓榮泰指出，今天是行政院在過去一年中第8次覆議案，行政院的覆議是憲政機關賦予的權力與責任，且每次覆議都是「被動的」，國會一年中連修3次財劃法，錯誤越來越大，窒礙難行程度也越發嚴重，影響法律安定性，也影響施政穩定性，及中央跟地方合作關係，因此提出可長可久、長治久安的財劃法才是唯一之道。

廣告 廣告

卓榮泰指出，「再修版財劃法」更造成舉債逾公債法上限，導致中央違法編列預算，這萬萬使不得，因此中央無法編列預算；若為符合公債法刪減公務預算，但國防預算、社福照顧、AI新十大建設、軌道公共建設、運動部、治水及0到22歲養育能刪減嗎？若刪減就是明顯產生排擠效用，減緩國家向前進步速度。

卓榮泰說，台灣去年到明年的經濟成長率，都會是亞洲四小龍之首，但是公共建設、社會福利建設不能落後於其他國家，所以行政院堅持不能依照這樣的《財劃法》修正，而且院版《財劃法》，可以讓國民的生活品質更均勻，垂直劃分更合理，可以讓水平分配更公平，可以讓地方自治的自主精神更強化，同時可以加強中央與地方的夥伴關係。

卓榮泰表示，在野黨立委當中有部分有識之士，私底下都肯定政院版財劃法，「但黨的意思卻決定了他們行為，這點我深感遺憾」；他認為只要有合理討論空間，且可以把院版財劃法至立院討論，只要朝野認清這分配公式，就中央就能詳列試算結果，否則現在詳列任何數字，難免被懷疑這數字是怎麼拼湊，遺憾法案仍被擱置無法付委討論。

卓榮泰強調，上周院版財劃法被暫時擱置，連付委都困難，立法院有這麼大的權力，把行政院送去的法案置之不理？若國家進步是這種方式，我們深感遺憾，呼籲大家合理討論。卓榮泰也喊話立法院記取上次錯誤，不要錯上加錯，合理審議覆議案。

卓揆也引用韓國瑜曾說過的，「買醬油的錢不能買醋、買醋的錢不能買醬油」，因此若把買醬油的錢全部拿去買醋，就沒錢買醬油，就必須借錢買醬油。今天把國家的歲計賸餘、歲入，大幅往地方政府統籌分配稅款分配，而且嚴重限縮中央政府財源、財政調節能力，中央為此就必須要舉債。

【看原文連結】