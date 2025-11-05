卓榮泰：面對陸強權 台日韓合作有助區域安全

行政院長卓榮泰今接見「全日本臺灣連合會回國致敬團」。（行政院提供）

高市早苗當選日本新首相，行政院長卓榮泰今接見「全日本臺灣連合會回國致敬團」一行時表示，高市延續前首相安倍晉三路線，多次提及台灣是日本珍貴的朋友，企盼維持區域安全，在面對中國強權近年不斷發展軍事的影響之下，相信台灣、日本及韓國如能更緊密合作，將更有助於區域安全及經濟發展。

卓榮泰表示，「全日本台灣連合會」於2017年成立，團結日本各地許多臺僑團體及組織，共同以「臺灣優先、團結第一」作為發展宗旨，發揮強大力量，並於臺灣面臨重要抉擇之際，適時傳達海外聲音，讓臺灣人民感受到海外鄉親相當關心台灣民主運動、經濟發展及社會公義，使海內外國人的心彼此相連。

卓榮泰指出，尤其該會成員與日本中央、地方政府及民間各界均建立良好關係，而日本新上任的高市早苗首相也延續安倍晉三前首相的路線，曾多次提及台灣是日本珍貴的朋友，企盼維持區域安全，在面對中國強權近年不斷發展軍事的影響之下，相信台灣、日本及韓國如能更緊密合作，將更有助於區域安全及經濟發展。

卓榮泰指出，為吸引資金投資臺灣，政府已啟動「兆元投資國家發展方案」，鼓勵國際資金流入臺灣，協助台灣推動經濟發展、基礎建設、長照服務、興建國宅、教育投入等各層面；此外，政府也積極打造臺灣成為「亞洲資產管理中心」，並在高雄成立示範專區，目前已有17家銀行、10家證券投資信託及證券投資顧問公司、7家證券商與4家保險公司獲准進駐高雄專區試辦業務，讓臺灣資本市場呈現全新面貌，進而創造更多金融服務商品。

卓榮泰提到，另一方面，為優化人才，政府亦提出「青年百億海外圓夢基金計畫」，114年度已協助1463名青年出國深造，期盼他們學成歸國後能夠幫助社會、國家與人民。卓也請在場僑界領袖協助照顧前往日本當地深造的青年學子們，共同實現「政府幫青年圓夢，青年幫國家圓夢」目標。

卓榮泰強調，台灣在高科技製造方面具有優勢，日本則在設備和材料方面領先，彼此如能更密切合作，將能創造加乘效果，加速雙邊高科技產業發展。尤其因應美國關稅政策的衝擊，台、日、韓如能團結合作，相信將能在後關稅時代，創造對自身及鄰近國家的共同利益。

