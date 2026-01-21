卓榮泰：願就總預算與立院辯論 卸任倒數黃國昌接球嗆「好膽麥走」

卓榮泰（左）今喊話，盼就總預算和立院辯論，黃國昌（右）接球嗆「好膽麥走」。（資料照）

2026已過去半個多月，中央年度總預算昨（20日）在立法院程序委員會闖關，在國民黨、民眾黨立委人數優勢下再度遭擋，為了解套影響層面廣的TPASS，藍白則另行提新興計畫動支案，遭民進黨團批評「非點菜式的要求先行動支」，今（21日）行政院長卓榮泰則向立院喊話，盼就總預算案直接進行辯論、對話，而民眾黨主席黃國昌則嗆「好膽麥走」，即使將卸任不分區立委，還是提出不少建議。

中央年度總預算昨（20日）八度被擋在立院程序委員會，卓榮泰今天出席活動前受訪，表示中央政府年度總預算是代表總統賴清德對國家未來一年的願景，也是行政院整年度整體施政計畫，「不容許被延宕、被分割、被分裂」，因此卓也喊話，要求就新台幣3兆350億元總預算與立法院進行直接辯論，看看哪一項是國人不需要的。

卓榮泰也強調，政府也會就2,992億元的新增計畫延續性計畫加強說明，希望透過直接與國會對話、辯論後，再由民眾做公決，並批評「而非讓立法院挑三揀四、阻礙國家進步」。

黃國昌也就辯論一事火速做出回應，嗆卓「好膽麥走」，還說「卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算」，黃國昌也不顧卸任在即，表示民眾黨樂於接受，並建議「比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播」，並指定黨團陳智菡主任負責對接，還酸「卓榮泰可千萬別找藉口躲起來」。





