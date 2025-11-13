卓榮泰、顧立雄挺官兵救災：壓壞車不追責 國防部將依法補償

國防部長顧立雄今日受訪挺官兵救災，強調壓壞車不追責，國防部將依法補償。 圖：金大鈞／攝

[Newtalk新聞] 受鳳凰颱風外圍環流與東北季風影響，宜蘭地區豪雨成災，多處地勢低窪地區傳出嚴重淹水，有民眾車輛因拋錨棄置路中，卻遭救災軍方裝甲車輾過，車體幾乎報廢。行政院長卓榮泰昨（12）日赴蘇澳勘災時，特別提及此事，並向第一線救災部隊喊話，「壓壞的那兩部車子不用擔心，至少我跟顧部長一人一部都沒問題」，以行動展現對國軍救災辛勞的支持。

立法院外交及國防委員會今邀請國防部部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」。顧立雄於會前接受媒體聯訪。

顧立雄表示，卓院長的意思，是要讓國軍官兵專心救災、不必背負壓壞民車的壓力與責任。顧立雄指出，據了解，當時 AV 裝甲車正執行救災任務，成功救出 22 名受困民眾，展現軍人英勇與專業，「這樣的辛勞付出，國防部的態度一定是不會讓官兵承擔任何責任」。

顧立雄強調，國防部將依據相關法令，包括《災害防救法》等規定，結合地方政府與相關單位，對受損車輛進行適當補償或賠償，務求讓民眾權益獲得妥善照顧，同時維護官兵在救災行動中的士氣與信心。他強調：「我們會依法行政，合理補償，絕對不會讓任何官兵獨自承擔責任。」

鳳凰颱風也造成蘇澳地區多處淹水成災，顧立雄也提到，國軍有派出 713 位，還有 65 輛的車輛進入，協助進行道路清淤跟居家房內的任何廢棄物清理工作，目前都在進行。

顧立雄最後表示，在花蓮的部分，今天如果現場勘查後，地方或中央有任何的需求，國軍站在全力協助救災角色，一定會全力來幫忙。

