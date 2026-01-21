卓榮泰、黃國昌將為總預算案展開「世紀大辯論」？行政院回應了

即時中心／高睿鴻報導

因國會在野黨持續杯葛，今（2026）年度中央政府總預算案不斷被擋，連同國防特別預算條例，前後慘遭8度封殺；為此，行政院長卓榮泰今（21）日親上火線，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民做公決；「而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步」，他說。而稍早，民眾黨主席黃國昌也嗆聲「好膽麥走」，接受卓的辯論邀請。而行政院後續再回覆，卓院長很期待能在國會殿堂與黃委員進行辯論。

藍白持續封殺總預算、甚至連交付委員會討論都百般阻撓，外界因此擔憂，許多攸關民生、社福的財源供應，恐怕都將陸續斷炊。而為化解尷尬窘境，在野陣營突發奇想，打算「點菜式」選擇性先審查TPASS、治水等民生相關的特定預算；面對這種荒謬情況，行政院長卓榮泰今日強硬反擊說，總預算不應被分割，「哪一項是人民不需要的？」。

據悉，藍白雖遲遲不審總預算，但為緩解沸騰的民意，直接選出總預算當中的38項、共約718億的新興計畫，包括國家藥物韌性整備、部分生育給付差額補助、地方道路、治水、TPASS等項目先行動支。不過，這種「點菜式」做法也挨批「土皇帝」，哪裡有沸騰的民怨，就放行該項目「賞飯吃」。卓榮泰因此回應說，中央政府的年度總預算，是代表總統對國家未來一年的願景；當然，也是行政院整年度整體性的施政計畫，不容許被延宕、被分割、被分裂。

「所以我要求，就3兆350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論」，卓榮泰說。他怒斥，哪一項是國人不需要的？並接著表示，政院團隊將對2992億的新增計畫、以及延續性計畫（新增項目）加強說明，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，「而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步」。

對此，黃國昌回應說，台灣民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上、透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。他接著表示，也請行政院立即指派對口進行聯繫，台灣民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，「卓榮泰可千萬別找藉口躲起來」。

而行政院也回應黃國昌，表示國會辯論就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度、還有最透明的直播；同時也呼籲黃，應把握本會期最後7個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，「卓院長非常期待，能在國會殿堂與黃委員進行辯論」。

