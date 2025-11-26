卓榮泰：115年人均GDP可望提早達4萬美元目標

（中央社記者高華謙台北26日電）立法院程序委員會昨天將行政院版財劃法修正草案暫緩列案。行政院長卓榮泰今天說，籲請工商業界發揮影響力，讓立法院順利通過總預算案；此外明年人均GDP也可望提早達成4萬美元目標。

卓榮泰今天出席「中華民國工商協進會工商早餐會」時說，他在2024年上任時，曾提出「二上、一下、一平穩」目標，期盼在2028年前，平均經濟成長率達3%以上、人均GDP逾4萬美元、全國失業率低於3%，並讓消費者指數控制在2%以下。

卓榮泰表示，儘管過去一年台灣歷經美國關稅政策的重大變局，以及國內颱風、馬太鞍溪堰塞湖溢流及非洲豬瘟等衝擊，但今年台灣經濟成長率前3季分別為5.45%、8.01%及7.64%，保守估計全年可達4.45%，連同去年經濟成長率4.8%，2028年前平均經濟成長率達3%以上目標，不僅可以達到，甚至可以超越。

卓榮泰進一步說，台灣今年人均GDP已達3萬8066美元，相較於去年3萬4040美元增幅不少，明年人均GDP可望提早達成4萬美元目標。

卓榮泰表示，此外，台灣失業率由去年3.38%降至今年3.36%，勞動部也持續提出許多輔導協助方案，努力將失業率穩定在3%以下。在平均消費者物價指數（CPI）方面，儘管去年2.18%稍高，但今年預計可降至1.76%，希望在2028年前可將數字維持在2%以下。

卓榮泰提到，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）最新發表的「2025世界競爭力年報」，台灣的競爭力在超過2000萬人口的經濟體中，連續5年排名第一。同時，在外銷成績方面，今年10月單月突破600億元美元，創史上新高，預計今年前10月達5144億元美元，成長幅度達32%。

談及明年度中央政府施政重點，卓榮泰表示，包括「國力新十大動能」及「AI新十大建設」雙金字塔計畫等各項福國利民政策。同時，勞動部在秉持本國勞工優先、外籍勞工權益保障原則下，也提出「跨國勞動力精進方案」，補充產業發展所需人力。

卓榮泰說，但明年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，請在場業界人士發揮影響力，讓立法院順利通過總預算案。（編輯：翟思嘉）1141126