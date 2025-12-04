卓榮泰：3政策補充國家發展所需人才、勞力

行政院長卓榮泰今天(4日)出席「2025國家人才發展獎」頒獎典禮時指出，國家發展需要各領域人力、人才，政府已經推動「國家人才競爭力躍升方案」、延攬國際專業人才與留用境外生及僑外生，還有「跨國勞動力精進方案」等三大政策，補充國內人才及勞動力需求，讓企業發展更加順暢。

勞動部舉辦「2025國家人才發展獎」頒獎典禮，並邀行政院長卓榮泰擔任頒獎人。卓揆指出，面對全球科技、產業與人力結構的快速變遷，人才培育已成國家競爭力的關鍵，國家發展需要各領域的人力及人才。

卓榮泰表示，行政院已推動「國家人才競爭力躍升方案」，涵蓋人工智慧、淨零轉型及數位科技等跨領域人才培育，強化學用接軌，提升企業即戰力，同時也積極延攬國際專業人才與留用境外畢業生，建構友善宜居的環境與就業條件，目前已有實際成效。

卓榮泰提到，行政院還規劃「跨國勞動力精進方案」，以提升本國人就業條件為前提，穩定引進國際技術人力，加快對接國際人力資源，提升引進速度與人員培訓管理，讓企業能即時補足所需人力，穩健推動轉型發展。他說：『(原音) 同時，勞動部更會在其他的幾個國家直接設點，引進外國的技術工、移工，讓他能夠全力補充台灣目前有缺的。這項工作最優先就是以提升本國勞工的就業機會跟增加本國勞工的薪資水準提升當做最原始的想法，也只有在這個條件底下，我們才有能力、才有條件、也才有政策來支持引進更多的外國移工跟外國的技術人員。』

卓榮泰表示，此次得獎企業員工展現高度自信與滿足，立下新的工作指標及里程碑，他也期盼企業與政府合作，共同為產業升級、國家競爭力的提升做出更多貢獻。

另外，卓榮泰進場前面對媒體詢問立法院停砍年金協商破局，年改是否將走回頭路時，僅簡單說了「再加油，一切都很困難」。(編輯：宋皖媛)