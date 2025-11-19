卓榮泰20日說明院版財劃法 救濟手段受關注

（中央社記者賴于榛台北19日電）行政院會明天預計討論、通過院版財政收支劃分法修正草案，行政院長卓榮泰會後將透過記者會對外說明修正重點；至於立法院14日再度修正通過的財劃法版本，行政院將選擇覆議、釋憲或是不副署備受關注。

由於立法院14日三讀通過的財劃法版本昨天已送抵行政院，若行政院選擇覆議，根據時程推算，行政院最晚須於27日前提出覆議。

朝野持續針對財劃法攻防，立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數；卓榮泰則表態無法以此新修法來重編預算，將全面迎戰，並且會在20日提出院版修正草案。

據了解，立法院昨天傍晚已將新版財劃法三讀咨文送至總統府與行政院，政院依法須於10天內決定是否覆議。根據推算，政院最晚須於27日提出覆議。

外界推測，除覆議外，政院救濟手段不外乎聲請釋憲與緊急處分，或近日由民進黨立委吳思瑤等人所提的不副署手段。對於政院會選擇何種救濟手段，政院人士對此未有進一步說明，但據了解，卓榮泰數日內將邀民進黨立委舉行協調會議，討論財劃法修法及年金改革事宜，答案會更明朗。

至於院版財劃法，明天行政院會預計討論通過院版財劃法草案，並由卓榮泰出席記者會對外說明。

中央挹注地方財源主要有3大類型，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助。財政部日前說明，院版財劃法修正盼達成國民生活品質更均衡、水平（城鄉）分配更公平、中央地方夥伴關係更提升、垂直（錢權）分配更合理、地方自治更強化等5大目標。

根據財政部說法，院版草案將改善現有財劃法統籌分配稅款分配5大指標包括面向過於單一問題，區分「土地面積」、「人口數」、「工業就業人口數」、「農林漁牧就業人數」、「農林漁牧業產值」5項指標，使縣市分配更平均。

國發會與行政院主計總處昨天也邀集地方財主單位，說明中央對地方自治事項協助架構內容，包含協助架構採單軌、二軌、三軌制，還有計畫型補助款等運用。政院人士指出，院版財劃法草案將比現行財劃法對地方的整體補助來得多，也已與多數地方縣市取得共識。（編輯：林興盟）1141119