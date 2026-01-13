卓榮泰2026選台北？柳采葳搬總預算打臉嗆：把市民當傻子

2026年台北市長選戰，外界關注民進黨會由誰挑戰現任市長蔣萬安，據傳民進黨可能派出行政院長卓榮泰，引發討論。對此，台北市議員柳采葳痛批「把台北市民當傻子嗎？」一個過不了總預算、還要蔣萬安來擦屁股的行政院長，憑什麼主導台北市的未來？

卓榮泰。（圖／中天新聞）

近日有綠營內部人士透露，賴清德原先屬意吳思瑤選台北市長，但苦勸多次仍未果，近期轉而希望卓榮泰出戰。該綠營內部人士還說，台北市長選戰將牽動北台灣選情，而且賴清德要挑戰2028連任，九合一大選當然不能選得太差。對此，蔣萬安12日回應，「我們就是專注在市政上面」；綠委吳思瑤則說，截至目前為止真的沒有聽到「卓榮泰」三個字出現在民進黨討論範疇中，並反問這樣的揣測「是覺得卓榮泰不夠忙嗎？」

廣告 廣告

柳采葳。（圖／中天新聞）

柳采葳表示，基北北桃決定在總預算審議完成前由地方政府先行籌資代墊TPASS捷運優惠，賴清德執政蒼白無力，作為總統無力協調國內政治衝突，讓總預算盡快過關，卻只想著要趕快推卓榮泰出來競選台北市長，真的是把台北市民當傻子嗎？一個過不了總預算的行政院長，還要蔣萬安來擦屁股的行政院長，憑什麼主導台北市的未來。

延伸閱讀

高雄市長初選吊車尾落敗 林岱樺：沒有脫黨的選項

初選民調1天完成引質疑 民進黨：民調機構具公信力

快訊/民進黨初選結果出爐！ 賴瑞隆出線參選高雄市長