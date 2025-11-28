卓榮泰8度覆議 許宇甄籲：若再遭否決應檢討去留

照片來源：許宇甄臉書

立法委員許宇甄今（28）日上午於立法院國是論壇發言時，聚焦《財劃法》與覆議爭議，指行政院連提覆議8次、遭國會多度否決，內閣正當性受質疑。她呼籲行政院，尊重國會決議、公開財劃法試算與配套，停止濫提覆議並回歸專業審查；若再遭否決，行政院長卓榮泰應檢討去留並負起政治責任、強化地方財權與公平分配。

針對卓榮泰第8度提出覆議案，許宇甄指出，這已經不是行政權的正常運作，而是對立法院的赤裸挑戰、對民主制度的8度傷害。《財劃法》原本是地方自治最重要的制度基石，如今卻被行政院扭曲成政治工具，作為中央對地方的財政控制的工具，甚至以覆議手段恐嚇國會、壓迫地方政府。

許宇甄批評，卓榮泰不斷指控立法院1年3修《財劃法》、錯誤越來越多、窒礙難行，但真正問題從來不是立法院，而是行政院一直不肯提出行政院版，提出後又不敢接受檢驗，把情緒當論述，用話術來掩飾政策缺陷。

許宇甄提到，行政院公開院版《財劃法》時大肆宣傳16個縣市成長27.4％，6都裡台北市統籌款最高、高雄市總額最高、台南翻倍等，講得像是每一個縣市都在行政院的帶領下飛黃騰達。

「然而當立委要求公開試算表時，財政部長卻說還沒算出來，卓榮泰更說要有共識才願意公開。」許宇甄認為，這種邏輯簡直荒唐到令人瞠目。她質疑，如果「還沒算出來」，對外宣稱的那一堆精準數字到底是從哪裡變出來的？是憑空捏造？還是公然說謊？連最基本的試算表都不敢讓陽光照一下，又憑什麼要人民相信政院版《財劃法》？

許宇甄認為，藍白提出的《財劃法》才是真正將財源實質下放，打破長年「重6都、輕縣市」的失衡格局，落實真正的財政公平，行政院卻把這樣的改革污名化為「窒礙難行」、「拖慢國家進步」。她直言，說穿了，行政院真正害怕的，不是政策效果，而是失去把地方補助款當作政治賞罰的「帝王權力」。

「真正拖累國家的是行政院，把地方原本該有的補助砍掉，甚至隨意刪減已核定的計畫，讓地方無以為繼，國民黨才要再度修法把被沒收的錢回給地方。」許宇甄強調，民主政治講究的是責任，連提8次覆議，代表卓內閣施政路線已徹底被主流民意否決。

許宇甄呼籲，請不要再拿「覆議是被動」當作戀棧的遮羞布，如果這次覆議案再次失敗，將證明卓內閣已無治理的正當性，「卓院長，請展現一位政治人物應有的風骨，尊重立法院的決議，遵循民主慣例，負起政治責任。」

