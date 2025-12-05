卓榮泰8連敗！《財劃法》覆議案立法院59：50決議封殺

行政院日前針對立法院通過的新版《財劃法》提出覆議，立法院今表決以59：50決議封殺。（圖／鄒保祥攝）

立法院今天（５日）上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，並進行記名投票表決，稍早在藍白席次多數優勢下，以59票不同意票對50票同意票，確定封殺。立法院長韓國瑜宣告，原決議維持。而今日的覆議案已經是行政院長卓榮泰第8次提出覆議，再度以失敗收場。

立法院上月14日三讀修正通過《財劃法》部分條文，行政院認為超過當年度舉債上限、造成政府各項施政無法順利推動，有窒礙難行處，上月27日行政院會通過覆議案。稍早投開票結果出爐，59票反對覆議案、50票贊成覆議案，其中無黨籍立委高金素梅、民眾黨立委林憶君未投票。

民進黨立委鍾佳濱先是批評，在野黨短短兩年不到，把立院當兒戲，惡搞國家法典，已經成為歷史笑話，罄竹難書，回頭是岸。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，一定把怠忽職責，而且完全不溝通的卓榮泰院長所提出的覆議案，全面退回。到目前為止，卓榮泰院長從來不曾就財劃法來跟任何在野黨來做協商，相信卓榮泰院長應該是願意來協商，但是賴清德總統不准他來協商，他認為獨裁政權就是這樣產生的。

最後，韓國瑜宣布投票結果，《財劃法》修正部分條文覆議案，贊成維持本院原決議者59位委員，超過《憲法》增修條文第三條第二項第二款所定全體立法委員二分之一之人數，「本院原決議予以維持」。

立委陳培瑜事後在臉書指出，藍白一年之內，硬推兩次自己的財劃法版本在戕害國家的財政紀律，更把下一代推進負債深淵，從頭到尾不理專業，也不理行政院早就準備好的完整版本，去年還鬧出連公式都寫錯的烏龍，卻照樣三讀通過，現在又想要大家替他們的錯誤買單。

陳培瑜表示，更嚴重的是會逼中央多借出2千多億，再加上前一次修法，兩次合計要多舉債5千多億，已經逼近公債法的舉債上限。換句話說，藍白是在把「地方綁樁的政治利益」，丟給「全國納稅人的錢」來付。

陳培瑜強調，藍白今天再一次否決覆議，歷史會記得：是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡。



