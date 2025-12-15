卓榮泰po黑白照 親吐從議員助理當起40年信念：善盡民主憲政守門人職責

卓榮泰昨晚於臉書突然po出黑白照片，強調自己必將善盡「民主憲政守門人」的職責！（翻攝自卓榮泰臉書）

立法院朝野問題隨著《財劃法》、反年改等爭議法案越來越極端，外傳行政院將不副署財劃法，以此方式制衡「窒礙難行」的法案，不過也引發國民黨、民眾黨不滿。行政院長卓榮泰昨（14）日深夜po出黑白照片，提到自己從1985年開始當議員助理至今剛好整整40年，強調這40年工作的信念絕不會改變，「我必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡『守門人』的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。」

卓榮泰昨晚於臉書突然po出黑白照片，強調自己必將善盡「民主憲政守門人」的職責！他提到從1985年開始當議員助理至今剛好整整40年。而40年來經過解嚴、第一次總統民選、3次政黨輪替和6次修憲，台灣2,350萬人民已經自己決定了自己國家的憲政體制與民主程序。

卓榮泰回想起2018年在民進黨遭逢地方選舉失利後，經由黨員直選出任黨主席；2024年賴總統當選後，指派出任行政院院長；「這2件工作都出乎我自己人生的預料，也都充滿挑戰。」2020年在蔡英文總統帶領下，他們成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴總統當選，開啟了民進黨第3個連續的總統任期，「但是卻陷於朝小野大的國會生態，而當下更面臨護憲與違憲的爭議，而形成僵局……」。

卓榮泰提到，這40年來的工作信念，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是他一生毫無疑問的DNA和志業，絕不會改變。「我必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴。」

不過卓榮泰也強調，目前正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，自己必須承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。「在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，勇敢的國人同胞請與我一起同行！」

