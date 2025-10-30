卓泰宣布成立廚餘去化中央前進協調所 明起整合全國能量

行政院長卓榮泰下午也前往台中市文山掩埋場視察廚餘去化情形。 圖：行政院/提供

[Newtalk新聞] 為防堵非洲豬瘟疫情，行政院長卓榮泰今（30）日宣布成立廚餘去化中央前進協調所，將自明（31）日起邀集各縣市政府開會，整合全國能量，確保廚餘獲得妥善處理。

行政院長卓榮泰下午也前往台中市文山掩埋場視察廚餘去化情形，台中市長盧秀燕陪同，針對防堵疫情擴散及環境衛生維護等議題進行交流。卓院長肯定中市府全力配合加強掩埋場整頓與防護，整體環境已明顯改善。盧市長表示，市府已依中央最新防疫指引調整任務與分工，全力配合中央政策採多元方式妥善處理廚餘，確保防疫與環保並行。

盧市長表示，中央防疫指揮中心昨日下午發布第2輪防疫指引，共有6大項內容，涵蓋事發現場、全國豬場、移動車輛及掩埋場等部分。市府已連夜依據中央最新指引進行任務調整與工作重分配，並強調將全力配合中央政策，確保步調一致，落實各項防疫及處理措施。

盧市長指出，針對廚餘去化，部分原規劃掩埋已調整改進焚化爐，整體調度情況良好，僅剩3個掩埋點持續運作。市府將持續盤點並動態調度，力求在最緊急情況下加快焚化作業，減少民眾疑慮。同時，採掩埋廚餘的掩埋場數量已由原本的12處縮減為3處，後續將視情況再調整。

卓院長表示，感謝地方與中央的合作，並肯定台中市環保局依規完成掩埋場整頓與防護，環境有明顯改善。他強調，廚餘從收集、清運到掩埋、焚化等各環節，必須嚴格依法辦理，由中央提供指引，地方也全力配合。同時建議持續引入專業技術，推動廚餘資源化與能源化，朝永續方向發展。此外，他提醒掩埋場圍籬應確保安全，必要時可設電子圍籬，防止野生動物進入，中央將協助技術與經費支援，確保公共安全與環境品質。

