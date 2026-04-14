卓溪鄉全鄉射耳祭傳統技藝競賽 百人八部合音震撼登場

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今年卓溪鄉射耳祭，將以傳統祭儀及百人八部合音開場。（圖：卓溪鄉公所提供）

為傳承布農族傳統文化，展現卓溪鄉豐富的人文底蘊，「卓溪鄉115年鄉射耳祭儀活動」4月18日（星期六）將在卓溪鄉公所旁之Masial廣場隆重舉行。開幕儀式將會有百人唱八部合音，精彩的演出將震撼登場。

卓溪鄉公所表示，活動將於當日上午8時40分由卓樂國小傳統歌舞傳唱揭開序幕。上午9時30分的開幕典禮將是活動重頭戲，屆時將有25位獵人齊聚鳴槍祈福，場面震撼，並將展演百人八部合音，為活動掀起高潮。

文化傳承是活動核心。（圖：卓溪鄉公所提供）

今年射耳祭內容豐富多元，除了各村傳統祭儀展演外，更規劃了鋸木、負重及傳統搗米等競賽，讓參與者體驗布農族傳統生活智慧。為與全球及全國性賽事接軌，活動特別增加拔河、摔角、射箭等傳統技藝競賽，以及Tumananu表演賽，以提升活動的刺激性與觀賞性。

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原住民是一個共享的族群，狩獵成果，全族分享。（圖：卓溪鄉公所提供）

承辦的民政課課長趙聰福指出，今年活動亮點包含三大部分：第一，百人八部合音，集結全鄉上百位族人向天祈福，震撼人心；第二，傳統技能競賽，展現部落勇士的力與榮譽；第三，黑熊市集，現場設有40個攤位，展售道地布農風味料理、農特產品及手工藝品。此外，現場還提供手作DIY及傳統織布體驗，適合親子同樂。活動將持續至當日下午6時結束。卓溪鄉公所熱情邀請各界喜愛原住民文化的朋友，以及願意走讀部落的遊客前來共襄盛舉，體驗最道地的布農文化。更多活動詳情請洽卓溪鄉公所官網。（梁國榮報導）

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