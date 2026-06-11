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卓溪鄉「MASIAL廣場」興建案拍板 花蓮縣府核定補助2371萬 93

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

卓溪鄉115年度基層座談會多位民代提案MASIAL廣場興建案終於核定通過，對此，花蓮縣政府今（11）日表示，為促進地方發展並傾聽基層民意，花蓮縣府核定多項鄉鎮建設提案，包含外界期待許久的「卓溪鄉MASIAL廣場興建工程」，以及部落道路與邊坡安全等多項基礎工程，總計核定補助經費達2,371萬元，期盼能全面提升卓溪鄉的公共設施水準與鄉親的生活品質。

花蓮縣府說明，卓溪鄉擁有豐富的原住民族文化底蘊，長期辦理全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽、全鄉運動會、布農族播種祭等大型活動，地方民眾長期爭取適合舉辦大型活動的公共設施場地。

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花蓮縣府指出，本次核定補助「卓溪鄉MASIAL廣場興建工程」，依公所規畫該工程總需經費為4,522萬元，縣府於115年度補助2,000萬元，期望完工後，將成為花蓮南區舉辦文化祭典、大型活動的指標場地。

花蓮縣府補充，此外，因近年颱風豪雨、地震所帶來的農路及產業道路損壞。縣府核定371萬元補助經費，包含「立山村山里部落護欄改善」、「崙山村農路與產業道路修復」等多項基礎工程，以保障鄉親與農民的用路安全。

此外，花蓮縣府強調，未來也將持續與各鄉鎮市公所合作，透過定期舉辦基層座談傾聽第一線需要，也感謝各村里鄰長第一線勘查與回報，是推動公共事務不可或缺的基層力量。期盼與公所攜手努力，提供鄉親更優質的基礎建設、打造幸福家園。

照片來源：花蓮縣府

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