卓盼年前溝通 在野促軍警消先加薪

針對藍白提出彈劾賴清德總統案，民進黨立委在議場內高舉標語要求速審總預算。（本報資料照片）

總預算尚未付委，行政院長卓榮泰曾喊話，希望農曆年前能跟藍白坐下來對話。民眾黨團總召陳清龍4日回應，只要行政院趕快把警消、軍人待遇調整的預算編列進去，「我們就可以談、就可以來審查總預算」。國民黨團書記長林沛祥也表示，完全認同陳清龍的說法，如果要審查總預算，先依法編列軍警消加薪案。

此外，中華民國退休警察人員協會總會在立委吳宗憲、民眾黨主席黃國昌等人協助下，啟動團體行政訴訟，線上表單已收件逾5000件，今（5）日到台北高等行政法院遞狀控告政府行政機關。退警總會表示，退警不求特權，只求法律被遵守、承諾被兌現。法律已生效，行政卻不執行，這不是怠惰，是對法治的踐踏。

廣告 廣告

總預算尚未付委，行政院長卓榮泰曾喊話，農曆年前想辦法跟藍白坐下來對話談預算，卓榮泰4日參加台灣燈會活動，語末也不忘喊話，「看完燈會回到國會，把必要的預算爭取回來。」

民進黨團書記長陳培瑜則向白營喊話，希望未來在程序委員會能看見民眾黨關鍵一票，支持總預算、院版國防特別條例付委？陳清龍重申，行政院要把民眾黨一貫的要求，也就是提升警消、軍人待遇，趕快編進去總預算裡面，這樣一切就可以談了。

林沛祥則痛批行政院違法不編列軍警消加薪預算，形同提出「非法預算」，應由監察院調查與彈劾，政府對立法院三讀通過的加薪法案置之不理，等同違憲行為，已嚴重挑戰國會制度底線。

林沛祥表示，賴清德政府刻意不編列既定人事費與延續性計畫，目的是意圖操弄政治對立；國民黨團從未阻擋預算審查，行政院卻罔顧程序正義，令人痛心。

林沛祥批評，政府刻意單獨編列1兆2500億元龐大預算，卻不處理依法須編列的項目，造成社福、教育等重大民生預算被排擠，其實民進黨政府就是想用預算操作政治，目的都是為了選舉。