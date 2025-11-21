卓盼速審「政院版財劃法」 藍不同調 白委批：數字遊戲

台北市 / 綜合報導

行政院院會昨日通過政院版的財政收支劃分法修正草案，院長卓榮泰今(21)日上午赴立法院時也喊話，希望立院能儘速排審，才能阻止一切不法的行為繼續擴大發生。但民眾黨也開記者會，質疑行政院玩數字遊戲，藍營方面的態度則是黨團和各別立委不同調，國民黨團書記長羅智強要求等立法院新版財劃法施行後，再來討論，藍委蘇清泉則兩度感謝行政院，表態只要對百姓有福的版本，就會支持。

前一天才跟立法院長韓國瑜碰面，隔一天現身立法院備詢，再度為了財劃法修法對韓院長喊話，行政院長卓榮泰說：「院版的財政收支劃分法儘快地排審，迅速地處理，才能阻止一切不法的行為，會繼續地擴大發生。」卓揆盼朝野支持速審，但儘管行政院已經提出「院版」財劃法修正案，希望在25日就能付委審查，但藍白持續開槓，民眾黨更開記者會批院版是在玩弄數字。

立委(眾)黃國昌說：「立法院已經三讀通過修法，火車早就開走了。」但民眾黨質疑他們二次修法後的新版財劃法是1兆4329億，院版財劃法比起來統籌款比新版少661億，苛扣一般性補助款1080億、計畫型補助款586億，院版每一個項目都比新版來得少。

藍營黨團也堅持，要等立法院「再修版」新版財劃法上路，再看後續狀況，實際看看行政院版本，包括中央統籌稅款8213億，一般性、計畫型分別是1421億和2368億，立委(國)羅智強說：「先等新版財劃法我們能夠確實地上路，行政院版本財劃法才有一個討論的基礎。」

藍黨團書記長羅智強立場踩很硬，不過議場裡頭行政院祕書長張惇涵，也找來藍委陳雪生交涉，因為院版已將離島「土地面積與人口數」以兩倍計算，並納入菸酒稅作為財源，張惇涵公開點名金門、馬祖立委應支持院版方案，事實上也已經有其他藍委支持。

立委(國)蘇清泉說：「很感謝，因為高雄屏東都有受益，對我們候選人也有幫忙啦，這個很謝謝行政院。」立委(民)鍾佳濱說：「總金額增加的情況之下，各22個地方政府，應該得到的都會比新版更多。」藍營內部不同調，新版財劃法用哪一個版本怎麼修，朝野持續交鋒。

