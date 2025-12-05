卓第8次失利 藍白59：50「否決」財劃法覆議案

行政院長卓榮泰在任內第八次提出覆議案，缺吞下八連敗，財政收支劃分法修正案的覆議案，在立法院以59票反對對50票贊成的結果被否決。

財劃法覆議案投票（圖／TVBS資料畫面）

民進黨團批評國民黨和民眾黨不讓卓榮泰到立法院說明財劃法，認為他們怕被揭露此次財劃法與去年12月20日通過的版本犯了同樣的錯誤。 國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌批評卓榮泰不適任行政院長，並指出他從未就財劃法與在野黨協商。

農業大縣綠委（圖／TVBS資料畫面）

民進黨立委蔡易餘批評藍白通過的財劃法偏重都會區，忽略農業大縣的需要，並主張行政院提出的版本才能真正縮小城鄉差距，符合公平正義。

