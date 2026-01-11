卓蘭公所、鎮代會聯合大樓啟用

苗栗卓蘭鎮公所廳舍老舊，在中央、縣府與地方各界的支持下以二億三千萬元推動重建工程，歷時三年規畫興建今年終於完工，嶄新的辦公、洽公空間，內部不僅規畫里民活動中心更有日照中心，提供鄉親善加利用，民眾洽公更便利，同仁辦公也更舒適安全。

民國五十六年卓蘭鎮公所辦公廳舍啟用，後因空間不足增建三樓，屬於老背少建築，歷經九二一大地震重創，一○八年辦理耐震力評估，耐震係數未達國家安全標準，加上空間狹窄不敷使用，公所積極推動改建工程，為鎮民打造一座可以安心辦公、洽公，甚至可以防災避難的現代化據點。全案斥資二億三千二百八十三萬元執行改建工程，內政部補助一億一百萬元、衛福部補助一千二百八十三萬元、縣府補助七百萬元、台電補助三五○萬元，其餘由公所自籌，規畫地一1層、地上四層行政大樓，規畫公所、代表會辦公空間及村里活動中心、一樓設置日間照顧服務機構，提供在地長輩所需的日間照顧服務。

有鑒於全國各縣市鄉鎮公所都有建物老舊耐震不足問題，卓蘭鎮透過前瞻計畫總工程經費二億多元，內政部補助一億多元協助工程改善，全新的聯合辦公大樓提供了多元服務，讓一般民眾洽公外，還有里民活動中心，一樓更有長輩用得到的日照中心，相信鎮民都能妥善使用這些優質服務，對卓蘭鎮未來發展將帶來全新氣象。

卓蘭鎮公所、卓蘭鎮鎮民代表會聯合行政大樓一樓規畫日間照顧服務機構（C級巷弄長照站）「同舍卓蘭日照中心」，縣府衛生局長楊文志說明，同舍卓蘭日照中心為卓蘭第一家日間照顧中心，是全縣第二十八家日間照顧中心，原同舍東勢日照中心服務的六位卓蘭鎮長者將回到卓蘭中心提供服務。