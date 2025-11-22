卓蘭鎮公所「反貪、反詐、反賄選」廉政宣導活動

▲詹錦章鎮長蒞臨攤位支持廉政宣導

【記者 倪玉濱／苗栗 報導】苗栗縣卓蘭鎮公所今（22）日盛大舉辦「行路悠悠，細路漫漫—2025 樟之細路・卓蘭段健走活動」，吸引眾多愛好自然與運動的民眾熱情參與，鎮公所政風室為落實「反貪倡廉」理念，特別運用本次活動匯聚的人潮，於白布帆環境教育中心設置廉政宣導攤位，透過生動有趣的互動遊戲，將廉潔誠信與法治觀念深植民心。

▲與民眾進行有獎徵答活動

本次健走活動於上午 8 時在卓蘭鎮公所集合出發，鎮公所政風室結合苗栗縣政府「廉政志工」於終點站白布帆環境教育中心，與完成健走的民眾進行近距離互動，詹錦章鎮長特別親臨活動現場，為健走民眾加油打氣，並前往廉政宣導攤位以實際行動支持『反貪、反詐、反賄』理念。本次活動透過「九宮格廉線遊戲」與「有獎徵答」宣導有關主題，包括反貪宣導建立貪瀆零容忍共識、打擊詐騙提升民眾的識詐能力、反賄選宣導維護民主價值的乾淨選風以及簡介新法上路之公益揭弊者保護法。

▲廉政志工與民眾進行廉政小遊戲

卓蘭鎮公所政風室表示，廉政工作不僅限於公部門內部，更需要社會大眾的共同參與，透過結合在地大型活動辦理宣導，期望能喚起民眾對公共事務的關心，並在享受健康休閒生活的同時，共同守護廉潔家園，讓「行路悠悠」的古道精神，與「廉潔隨行」的社會風氣相互輝映。（照片卓蘭鎮公所提供）