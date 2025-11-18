卓越新聞獎頒獎 黃榮村致詞 (圖)

其他人也在看
勞保年金65歲才領不打折？精算結果：60歲領累積總額更高
從2026年起，勞保老年年金的法定請領年齡將由64歲調整至65歲。這意味著若希望獲得完整的年金，民眾需等到65歲才能申請。然而，精算試算結果卻顯示，提前領取年金可能會比延後到65歲領取更具經濟效益。中天新聞網 ・ 1 小時前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 1 天前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 23 小時前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 21 小時前
王大陸遭求刑一年 出庭稱「無知犯錯」鞠躬全認罪 盼從輕量刑
王大陸雖未完成逃兵役犯行，但涉偽造文書罪，遭檢方求刑一年。新北地方法院今天（18日）開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪，並起立鞠躬，律師表示，王大陸在偵查中都坦白犯行，目前也已服役9個月，盼法官從輕量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
影/台大社科院旁300萬休旅車自撞 車頭碎裂、1輪噴飛
今（17日）上午在台灣大學社會科學院外，發生嚴重自撞事故，有輛休旅車不明原因高速衝撞分隔島，當場側翻，輪胎噴飛之外，車頭也全毀，近距離的破碎變形現場畫面出爐，整輛疑似是要價3百多萬的Infiniti FX35休旅車，毀損相當嚴重。中天新聞網 ・ 1 天前
桃園仙草嘉年華11／22楊梅登場 接駁車、交管出爐
「2025桃園仙草嘉年華」將於11月22日開幕，展開為期16天活動，預計將有大量遊客湧入欣賞浪漫紫色花海，楊梅警分局配合市府規畫相關交通疏導管制，請遊客留意配合，避免塞於車陣、人潮當中。中時新聞網 ・ 5 小時前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 1 天前
影/天母「知名火鍋店大火」！黑煙狂竄恐怖畫面直擊
當下黑煙瀰漫！北市天母的德行西路上一間知名火鍋店，今天（17日）清晨發生大火，廚房跟店內裝潢都陷入火海，警消趕來迅速灌救的畫面也曝光。中天新聞網 ・ 1 天前
Andy走鐘獎上台了！哽咽「我媽說別害人」 孫生、蘿拉典禮全中箭
在第七屆走鐘獎中，YouTuber Andy老師從頒獎人邰智源手中接過「年度個人創作者獎」，獲得評審團的肯定。這份殊榮是對他揭發「家寧一家」事件影片的肯定，該影片至今已突破千萬次觀看，被視為年度最具影響力的內容。Andy老師在台上分享獲獎感言時表示，影片花費大量成本至今未回本，並強調自己感謝人情味，同時感謝成長於充滿愛的家庭，母親教導他做人要守本分、懂得感恩且不害人。TVBS新聞網 ・ 2 天前
五月天夢幻聯動i-dle宋雨琦！同框演唱夯曲 阿信大跳〈M.O.〉被邀入團
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會重返上海體育場，一連6場36萬人狂歡。16日上海最終場更邀請韓國人氣女...FTNN新聞網 ・ 1 天前
楊丞琳出道25周年初衷沒改變 喊話「想念台灣的歌迷」
楊丞琳迎來出道25周年，她總結「等於是大家看著我長大的」，今年她推出新專輯《有且》，也將展開全新巡演「房間裡的大象」，她表示：「我在工作上是求新求變的，但是我對於粉絲觀眾的感謝，還有對於進入娛樂圈的初衷，是從來沒有改變的。」Yahoo娛樂訊息 ・ 2 天前
潤寅案詐貸逾470億元 前調查官收賄500萬元掩飾罪行 判刑12年定讞
潤寅案詐貸逾向12家銀行詐貸逾新台幣470億元！檢調偵辦潤寅案查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之涉嫌行賄前調查官郭詩晃500萬元，掩飾罪行，不積極偵辦，以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。一、二審均判郭詩晃有期徒刑12年，褫奪公權6年。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 時間地點、彩排福利一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA），今年邁入10週年，據韓媒報導，今年的AAA頒獎典禮，將首度前進台灣！12月6日在樂天桃園棒球場隆重登場！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前
快訊／高雄失控車禍！自小客波及「待轉區8機車」9人送醫治療中
高雄楠梓區土庫一路16日下午5點多發生一起嚴重車禍，一輛白色自小客不知何故，失控撞上待轉區內停等紅燈的多輛機車，消防局獲報後派遣多輛救護車前往救援，目前傷亡情況未知，詳情將由警方釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
江蕙春節重返小巨蛋 演唱會連開五場！時間地點、登記規則、票價座位一次看
「台語天后」江蕙回歸歌壇，先後於今年7、8、9月在高雄巨蛋和台北小巨蛋舉辦《2025 江蕙演唱會 無·有》演唱會，創下高雄8場、台北20場的演唱會紀錄，如今《2025 江蕙演唱會 無·有》安可場時間出爐！將於大年初四（2/20）到初六（2/22），以及2/24、2/25在台北小巨蛋舉辦。演唱會門票採實名制登記抽選，11/13凌晨12點至11/14晚上11:59開放登記。江蕙要與歌迷們一起共度農曆新年，江蕙2026演唱會時間地點、售票時間、登記方式、實名制規則、票價座位一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 週前
涉勾結詐騙集團洩密起訴 網紅「仙塔律師」3人移送懲戒
網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，台北地檢署日前依洩密、洗錢等罪起訴三人。北檢認為三名律師違反律師倫理規範情節重大，今天（17日）依律師法將三人移送律師懲戒委員會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前