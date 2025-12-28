卓轟一塊錢都沒審 藍嗆故意吵架

行政院長卓榮泰（右七）28日訪視台北市第一果菜批發市場，並與農業部長陳駿季（右五）、台北市副市長李四川（左六）等人一起會勘第一果菜及魚類批發市場改建工程。（劉宗龍攝）

115年度中央政府總預算持續卡關，立法院迄今未付委審查。賴總統與行政院長卓榮泰28日再喊話國會盡速審查，強調很多預算從1月1日開始難以順利執行。藍委反擊，早已公開承諾只要政院依法編列軍警預算，在野黨願意讓中央追加預算，現在是卓榮泰根本不想面對，故意製造議題吵架。

賴清德25日出席客家活動時指出，民進黨對客家文化非常重視，他舉今年成立客家青年諮詢委員會等政策為例，希望立院能盡速審核總預算，讓所有政策在推動時沒有任何阻礙，「這些都是中央跟地方共同努力的成果」。

卓榮泰指出，他經常以客家義民爺「忠義精神」勉勵自己及閣員要「忠於國家，義於人民」，唯有如此，行政團隊才能在總統帶領下，將國家帶往最前瞻方向。但立法院「連預算書一頁都還沒有翻，一個字都還沒有看，一塊錢都還沒有審」，期盼國會盡速審查，讓各部會、中央及地方的合作關係能夠順利展開。

此外，卓榮泰昨日下午赴台北第一果菜市場進行改建工程訪視，綠委吳沛憶向農業部喊話「希望營運設備也能由農業部一同補助改善，包含拍賣作業系統、低溫卸貨區等，總經費約13億元」，但卓第一時間稱總預算未過，對明年度要求無法輕易答應。不過，農業部長陳駿季補充，今年仍有預算可支應，只要院長同意即可盡快核定，卓才表示，既然仍有經費，就支持該方案。

對於卓揆一再責怪在野不審預算，藍委賴士葆強調，立委辦公室數月前拿到預算書，便馬上開始找問題，連準備刪減的內容都已寫好；卓可能搞不清楚狀況，真正沒有翻預算書的，可能是綠委才對。