「卓院長與商業領袖座談」今登場 商總籲政府解決缺工困境

【記者許麗珍／台北報導】商總今舉辦「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」，理事長許舒博表示今齊聚逾80個行業提出65項提案，其中多達9案與缺工相關，多個行業皆反映人力資源困境，政府雖放寬外國技術人力留用上限，部分行業礙於法規或產業分類限制希望能獲解決。

中華民國全國商業總會今(12/9)在台北喜來登大飯店辦理「2025行政院卓院長與商業領袖座談會」，由理事長許舒博與行政院卓榮泰院長共同主持，邀請相關部會首長出席。

商總理監事、會員公會理事長等商業領袖就國內服務業當前關切的產業議題，與政府面對面溝通，涵蓋政府權責協調、觀光旅宿、缺工及人力資源、數位轉型、環保及節能減碳、運輸物流及倉儲、進出口、健康醫療、農業生態、產業發展等10個面向，齊聚超過80個行業，共65項提案，總提案數為近年之最，反映出我國營商環境日益複雜、競爭激烈，也凸顯出業者需要政府更多的傾聽和協助。

許舒博表示，服務業是台灣經濟活動主體，2024年總產值將近15兆，占比超過6成；服務業更是社會穩定發展基石，目前就業人口約705萬人，占總就業人數逾6成，扮演穩定就業關鍵角色。

此外，許舒博提及2024年全國賦稅收入高達3.7兆元，其中工商企業繳稅超過2兆元，約占總稅收約6成；這顯示企業穩健發展有助於公共財與公共服務產出，進而成為總體經濟與社會安定的重要力量。許舒博回顧2025年產業界面對美國「對等關稅」不確定性衝擊，同時配合政府政策，概括承受新增國定假日(「4+1」)及工資調漲等營運成本，此刻正需要更友善、親商的營商環境，以共同因應未來挑戰。

本次座談會產經議題眾多，商總表示其中有多達9案與缺工相關，包含廢棄物清除、觀光旅館、紙器、資源回收、果菜批發、石油化學品儲槽、塑膠製品、機器、人力仲介等多個行業皆反映其人力資源困境。

許舒博表示，雖然業界基本肯定政府放寬外國技術人力留用上限、開放旅宿/碼頭裝卸引進中階技術人力等政策方向，但執行面仍有待細緻溝通，才能真正有效解決問題。此外，部分行業礙於法規或產業分類的限制，無法申請外籍移工，這方面也希望能有所進展。

除了缺工問題外，商總表示權責單位不明確的問題也被高度關注，隨著產業發展、法規堆疊的情況下，行業別越分越細、業務範疇越來越多元，政府規範越來越複雜，造成部分業者遇到特定營商困難，卻找不到權責單位的情況。本次座談會計有7項提案反映類似問題，包含展覽、汽車、園藝花卉、石油化學品儲槽、生態技術、旅館等產業。對此，許舒博呼籲行政院應出面指示協調，讓業者有所依循。

本次座談會，還包括進出口通關、觀光旅宿、醫藥保健、教育訓練、運輸物流及倉儲等多樣化問題，其中也包含外商提案。針對今日沒有被現場討論到的議題，許舒博特別請院長卓榮泰責成相關部會，後續必須詳實回應「該怎麼做、如何解套、政府執行面有哪些難處」，清楚與業者溝通；至於無法以行政措施調整的部分，也希望能進一步思考修法的可行性。

許舒博表示，現今商總共有162個會員公會，遍及各業別服務業，每個人的食衣住行育樂、百工百業都是商總的會員，也因此會遇到各式各樣的問題需要政府積極協助。商總作為全國商業組織之首，長期扮演政府與產業的溝通橋樑，未來將持續與全體會員共同努力，與政府攜手合作，打造更優質的經營環境，提升台灣企業競爭力。

最後許舒博期許今座談會能強化政府與商界密切合作，政府和商總作為後盾，讓服務業能持續帶動GDP成長，讓台灣企業有更強大的能量，去面對新的挑戰。

