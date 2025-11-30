協作聖文森新局 賴出訪露曙光

我國友邦聖文森大選結果出爐，另一友邦貝里斯11月間曾有意籌畫邀請賴清德總統訪問，外界關注賴是否利用此機會出訪中南美洲。知情人士指出，關鍵日期將是12月15日，若在此前未拍板，許多友邦將進入長假，意味年底前出訪無望。學者提醒，美國與委內瑞拉局勢緊張，賴總統若堅持過境紐約，勢必提高整體出訪難度。

美國智庫學者葛來儀日前表示，政府積極尋求在年底前重新安排賴清德總統過境美國，以避免因2026年川普訪問中國而受到牽動。對此，總統府發言人郭雅慧表示，目前沒有出訪的相關計畫。

聖文森新民主黨黨魁佛萊代成為新任總理。外交部昨表示，駐聖國大使范惠君第一時間代表政府與人民親自祝賀，並轉致賴總統賀忱，強調未來將在既有基礎上與新政府持續協作。這番回應讓外界關注賴總統是否會藉此機會造訪中南美洲。

據悉，除聖文森總理就職，目前貝里斯方面也有意邀請賴總統到訪，該國11月有意籌畫邀請，但我方希望暫緩，因為目前最大考量仍是如何過境美國，一旦過境行程安排順利，中南美洲友邦都誠摯歡迎，知情人士透露，若12月中未拍板，賴年底出訪機率極低。

外界傳言賴力拚年底出訪中南美洲，但迄今沒有消息，可能是因賴希望過境紐約而非美西，而美方始終未允諾，加上美國與委內瑞拉近來關係急遽緊張升高，美軍在周邊部署數十年來最大規模兵力，使得拉美地區戰爭一觸即發，亦可能影響賴出訪時機。

淡江大學國際事務與戰略所長李大中分析，川普在任期間極少動用地面部隊，無論是在敘利亞或伊朗，多以空襲方式進行，因此美方仍希望以非地面衝突方式處理委國問題，不過目前情況不明。

淡大助理教授陳奕帆示警，當前美委局勢緊繃，美方甚至已警告各國航空器繞道委內瑞拉領空；若賴總統十分渴望川普的「關愛」，當然可選擇立即啟程，但若無此必要，不必急於一時，此刻堅持出訪未必能替台美關係加分，反而可能替總統帶來額外的安全風險。

他認為，賴清德確實可在聖文森政權交接後應邀出訪，鞏固邦交，但若要在年底同時訪中南美洲並安排過境美國，恐會有難度；因為美國剛過完感恩節，即將進入耶誕假期，從行政節奏來看，要協調時程相當不易。

陳奕帆指出，現階段對美國來說，陸美關係仍是其核心事務，川普明年4月訪大陸，美方絕對不希望賴清德在此時因過境問題，成為雙方角力的額外變數。