協力企業補足綠電、迎戰淨零供應鏈 台電明年續推 RE30

在全球減碳壓力與國際供應鏈綠色轉型要求日益加劇下，企業對再生能源的需求持續攀升。台電自今年 6 月推出「RE30 電力商品」，協助用電大戶補足綠電缺口、達成 30% 再生能源使用比例的階段目標，並取得再生能源憑證，以強化國際永續競爭力。台電指出，今年自建案場釋出的 5 億度綠電已全數售罄，明年將持續推動 RE30，迎接更龐大的市場需求。

↑圖說：台電高雄區處、鳳山區處已陸續至各產業園區進行RE30宣導活動。（圖片來源：台電高雄區處提供）

高雄區處與鳳山區處表示，RE30 的核心理念在於「補充性」，讓企業在已有綠電採購基礎上，透過台電商品彈性補足未達標的比例。其運作方式將優先媒合民間綠電，再由台電自建案場提供，避免排擠市場供給並維持公平機制。RE30 的綠電來源涵蓋風力、太陽能、水力等再生能源，依發電結構合理分配，用戶不須承擔資源選擇風險，也無餘電與必付條款，降低企業導入門檻。

↑圖說：高雄區處處長黃志榮在電機電子工業同業公會南部地區辦事處向業者說明RE30的綠電商品的重點及特色。（圖片來源：台電高雄區處提供）

為協助企業掌握商品內容與申購流程，高雄區處與鳳山區處自 RE30 上線以來，已在岡山本洲、林園、永安、和發、仁大等產業園區，以及多個工協會場域舉辦多場說明會，介紹商品架構、購買條件與綠電來源，並協助企業評估綠電導入策略。台電自建案場 2025 年綠電配額目前已全數售出，顯示產業界對 RE30 的高度需求。

↑圖說：高雄區處營業課長莊誌豪在電機電子工業同業公會南部地區辦事處向與會業者介紹RE30綠電商品，現場吸引近70多人到場了解。（圖片來源：台電高雄區處提供）

展望 2026 年，台電將持續針對產業園區與集團用戶加強宣導，同時評估依產業特性調整商品設計，規劃更多元的綠電選項。台電表示，RE30 不僅為企業降低碳排、提升永續韌性，也是臺灣能源轉型的重要推力，未來將與產業共同邁向淨零排放目標，打造更具競爭力的綠色供應鏈。

