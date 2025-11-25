協助中小微企業 卓榮泰承諾：政府永遠不會把它忽視掉

行政院長卓榮泰表示政府會支持中小微企業。資料照片



行政院長卓榮泰今(11/25)日出席「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20週年成果高峰會」致詞時表示，全國來看，中小企業占了99%的比例，從業人口那麼多，中小企業能夠穩定，國家政策經濟才能夠穩定。他承諾，年年都會有對中小微企業的協助，政府永遠不會把它忽視掉。

卓榮泰說，今年4月份美國啟動關稅談判的時候，我們是在美國宣布對等關稅的48小時之內，全世界最快的一個政府反映出來對產業的支持，從原來的880億到現在通過強化韌性的特別預算編列了930億，對產業的支持，是政府在對關稅談判啟動的時候第一個想到，高科技大廠自己的調適能力或許都比較高，雖然我們也是持續的關注，但中小微企業在國際變局中，如果政府沒有投入更大力道的時候，沒有辦法很快的調適過來。

他指出，中小微企業最重要的就是資金、技術、人才跟通路，還要就是金融體系的協助，在 4月初關稅談判開始，他跟總統還有經濟部舉行非常多場的產業座談會，其中絕大部分談到的就是資金，就是金融的協助，都希望能夠提供更多穩定的、充裕的金融協助，讓它沒有後顧之憂、能夠轉型、汰舊換新、提升所有的競爭力，所以也一直希望包括公股行庫、金管會、所有民間行庫，在那個關鍵的時刻，到現在為止都不要雨天收傘，而且這個安全傘要擴大，來協助保護所有國內的中小企業。

卓榮泰認為，這麼多年來在政府跟銀行界共同努力下，成功翻轉了資本市場以銀行界對中小企業的觀念，現在65%的放款比例都在中小微企業身上，而且他發生風險實在是非常的小，表示中小微企業本身是非常有自己發展能力的，但是過去比較不受重視，而現在備受重視，也是因為我們相信在整個生產的供應鏈體系當中，如果大廠、科技廠沒有中小微企業來替他做支撐，他也會有成長的困難。

卓榮泰說，明年的中央政府總預算，有中小微企業的多元振興，今年有明年也會有，年年都會有對中小微企業的協助，政府永遠不會把它忽視掉。更重要的是，中央政府總預算要能夠被立法院接受、審議通過才能執行，「但目前我還看不到那一天」，因為總預算還躺在立法院，前面還卡一個《財政收支劃分法》，把中央那麼大一筆的錢全部要拿走，留給中央的我們還有能力做什麼?這實在是很大的一個質疑，不過還是對國家的未來充滿信心，人民的需求、聲音，一定會影響國會的觀感，一定會讓大家重視民生之所需要， 所以也希望中小微企業多元振興發展計劃，明年能夠在中央政府總預算順利被接受、被審議的過程當中，明年開始可以合理審慎的來處理。

