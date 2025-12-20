「協助乘客疏散滅火」恐攻發生堅守崗位！北捷員工出院了 仍有2傷者在加護病房

衛福部公布15名傷病患收治情況，其中4人不幸死亡，仍有5人住院治療，而案發地目前也加強警力戒備。（鏡報李智為）

北捷昨晚（19日）發生恐怖攻擊事件，造成4死11傷。衛福部今（20日）下午公布最新醫療收治情況，隨機攻擊案共計15人送醫，其中4人不幸死亡，其餘 11名傷者中仍有5人住院治療，包括2人在加護病房、3人在一般病房，另有 1名嗆傷個案已於今日中午已平安出院。

15名傷病患分流10家醫院收治

衛福部統計，截至下午3時20分，傷病患分別收治於台北市與新北市10家醫院：

各收治2人：台大醫院、台北馬偕醫院、台北國泰醫院、新光醫院

各收治1人：三總、三總松山院區、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院及輔大醫院

其中4人經搶救仍不治，其餘11人已有6人出院，仍住院者為5人。

北捷隨機攻擊最新醫療狀況如何？

台大醫院院長余忠仁指出，昨晚收治2名傷者：

1人到院前已失去生命跡象，左胸穿刺傷傷及左肺與左心房，造成大量內出血，急救後仍 宣告不治

1人左頸部刀傷，經電腦斷層檢查並於手術室初步縫合，未傷及氣管，目前在加護病房觀察，生命徵象穩定、意識清楚，但略顯疲憊

院方表示，整體狀況可望穩定。

台北馬偕醫院收治 2名傷者：

37歲蕭姓騎士：到院前心肺功能停止（OHCA），經急救仍 宣告不治

54歲劉姓捷運員工：協助滅火時吸入濃煙嗆傷，急診留觀一夜後評估無大礙，已於今日中午自行離院

