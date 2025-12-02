協助偵測共艦動態 安捷砸4億改裝偵搜機

▲安捷航空推出「蒼鷹號」，提供政府飛航資源服務。（圖／安捷航空提供）

[NOWnews今日新聞] 面對共機、共艦持續擾台，民間也積極參與強化國防韌性，安捷航空推動「蒼鷹計畫」，斥資4億改裝飛機，安裝軍規熱顯像儀、合成孔徑雷達於自家「蒼鷹號」，自飛行測試迄今已多次偵獲共艦，成功建立公私協力樣態。

安捷航空今（2）日舉行記者會，安捷業務行銷處長洪曉榮表示，安捷投入4億，將一架義大利「Tecnam」公司生產的P2012「旅行者」（Traveller）雙螺旋槳飛機，改裝為海上偵搜機，機上整合美製軍規的合成孔徑雷達、光電儀，監視海上動態，從共艦到小橡皮艇都可以掌握，過去1年大概有破百小時的飛行紀錄，捕捉到許多共艦、船舶畫面。

廣告 廣告

洪曉榮表示，「蒼鷹號」偵搜機透過合成孔徑雷達，可掌握共艦或漁船位置；光電儀則追查蹤跡，在茫茫大海中，光電儀如同望遠鏡般，可以看到70、80公里之遠的目標，合成孔徑雷達可廣域掃描快速尋找海上30公分見方的目標，該款雷達也運用在烏克蘭戰場上。

洪曉榮說，「蒼鷹號」也整合船舶自動識別系統（AIS），可快速找到關閉AIS系統的可疑船隻，並立即傳輸到地面上，絲毫沒有時間差。

2023年台北國際航太暨國防工業展上，安捷航空首度展出「蒼鷹號」模型，強調搭載先進的全電子化航電系統、抗風能力達30節、具備優異的短場起降能力可任意起降全台及離島各機場，寬闊艙門設計更可裝載各式設備器材。專為空偵任務量身打造的全新蒼鷹號，整合搭載美國雷達大廠IMSAR產製的NSP-7合成孔徑雷達(SAR)及Teledyne FLIR研發的軍規級Star SAFIRE 380-HD紅外線熱像儀，皆為目前美國及歐盟國家海巡機構所採用的高端精密設備。



NSP-7合成孔徑雷達擁有極高效能的情報蒐集能力，偵查範圍高達342公里；紅外線熱像儀Star SAFIRE 380-HD則兼具遠距、廣域、高解析、黑夜全彩成像、抗極端環境、多場景應用及多功能用途等優勢。蒼鷹號結合兩大利器，更有助於提升專業化的空偵能量，協助優化海面及地面人員作業效率。

▲蒼鷹號搭載美國雷達大廠IMSAR產製的NSP-7合成孔徑雷達。（圖／NOWNEWS資料照）

▲安捷航空展出蒼鷹號模型，機腹搭載光電儀。（圖／NOWNEWS資料照）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

阿嬤硬拗超商「退貨關東煮」回鍋滷！北市衛生局說話了

徐國勇用「衛生紙」形容國防預算 蔣萬安：比喻有點奇怪

F-16V交機遲到、海鯤號缺錨 黃國昌提「四問」：要總統誠實面對