協助加速災後重建 營造業投入災後重建可增聘移工

勞動部今(7)日召開跨國勞動力政策諮詢小組會議，通過加薪本勞2000元可增聘1名移工的「跨國勞動力精進方案」(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今(7)日召開跨國勞動力政策諮詢小組會議，通過加薪本勞2000元可增聘1名移工的「跨國勞動力精進方案」，會中也同時進行報告案，為協助加速災後重建，針對投入災後重建工作的一般營造業者，可增加其移工名額，藉此打破原本營造業核配的1萬5000名移工總額上限。

勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組會議今日召開，這是部長洪申翰上任後，首度召開針對移工政策召開的諮詢會議，會後勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國轉述，今日主要討論月初行政院通過的「跨國勞動力精進方案」，針對製造業幫低薪勞工加薪2000元，可增聘一名移工的規劃，獲得委員們的認同，表示繼可解決缺工問題，又可幫低薪勞工加薪。

不過，也有與會委員提醒，政策上路後，需留意落實查核，確保低薪勞工有獲得真正加薪。至於開放旅宿業及商港碼頭中階移工，因為不屬於藍領移工，無須在跨國勞動力小組的會議中討論。

今日會中也針對今年來中南部及花蓮的天災，考量天災難以預料，短期內需大量人力復建受損的民宅及工程，且災後重建具備高度公益性，因此同意參與災區重建的一般營造業者，給予增額移工名額，協助加速災後重建工作，主要是讓營造業者在原有的一般營造業移工1.5 萬名額上限外，可增加其移工名額。

蘇裕國指出，一般營造業者目前移工的核配比例是30%，最高可透過附加就業安定費的 EXTRA 方案，達到40%的核配比例，但營造業移工的「總額上限」為1.5萬名，假設一家營造業者取得30%核配比例，目前已使用20%，但總額1.5萬已額滿，無法增聘移工，該營造業者只要投入重建營造工程，或與災民簽訂民宅復建工程契約，即被認定具備資格，可優先核定名額，但不會增加該營造工資的核配上比率，「總額上限」1.5萬名的上限卻被打開。

至於實施期間，蘇裕國表示，主要鎖定災後特別條例的實施期間，參照先前雲嘉南地區的災後重建經驗，適用期間可能至明年的12月30日。這是因為災後重建工程項目與範圍可能較廣，不限於短期的兩三個月。

