協助化解家庭代溝 教育部發行「我和我的家人」系列手冊

〔記者林曉雲／台北報導〕為回應我國邁入超高齡與家庭型態多元發展的社會趨勢，教育部發行「我和我的家人—青年世代」、「我和我的家人—中年世代」及「我和我的家人—高齡世代」系列家庭教育手冊，分別針對青年世代、中年世代及高齡世代量身設計，盼透過系統化和多元化學習素材，陪伴國人在人生不同階段中，學會好好說話、好好傾聽，在忙碌生活中，找到與家人相處的實用方法與情感連結的可能性，攜手打造理解和尊重的家庭。

教育部終身教育司科長黃鈺維說明，青年世代篇著重於如何理解父母與祖父母的想法、陪伴長輩及調適自我生活與家庭期待之間的關係；中年世代篇聚焦於同時照顧長輩與成年子女的雙重角色，提供照顧壓力調適、溝通衝突化解與正向互動建議；高齡世代篇則引導長者學習自我照顧、表達關心與支持子女，並建立良好的祖孫互動模式，讓愛與尊重在家庭中雙向流動。

手冊內容以「問題導向」與「行動建議」為核心架構，透過常見家庭情境說明，搭配具體可行的做法，引導讀者從同理、傾聽到實際行動，逐步建立正向的家庭互動關係，整體設計語言溫暖、插圖親切，降低閱讀門檻，讓家庭教育不再停留於抽象理念，而能落實於日常生活之中，成為每個家庭可隨時翻閱、實際運用的參考工具。

黃鈺維表示，「我和我的家人」系列手冊不僅是親職與家庭教育的學習資源，更是推動世代共融與終身學習的重要一環，將結合家庭教育中心、樂齡學習中心、社教機構及長青學苑進行推廣，可於各地家庭教育中心及樂齡學習中心借閱，相關電子檔已上架於教育部家庭教育資源網「社會大眾學習資源」專區可免費下載使用。

