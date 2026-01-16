協助國防企業輸送武器 英國將於基輔設商業中心

英國首相斯坦默（左）與烏克蘭總統澤連斯基（右） 圖：翻攝自斯塔默的Ｘ

[Newtalk新聞] 英國將在基輔開設一個商業中心，以幫助國防新創公司向烏克蘭輸送更多軍事裝備。彭博社（Bloomberg ）報導，該中心將協助英國中小企業尋找辦公室並應對出口挑戰，優先考慮防空系統和無人機的銷售。

報導指出，此舉將優先加快向烏克蘭出售防空系統和無人機，烏克蘭尤其需要這些裝備，因為其與俄羅斯的戰爭即將進入第五年。

儘管和平努力取得了一些進展，但仍遠未克服關鍵癥結，也未找到結束戰爭的途徑。歐洲一直在努力鞏固對基輔的支持，布魯塞爾宣布了一項900億歐元（約新台幣3.3兆元）的貸款，英國首相斯塔默（Keir Stammer）也敦促美國提供安全保障。

英國國防大臣希利（John Healey）告訴彭博社，新中心將「大大增強」英國工業在保障烏克蘭國防方面所發揮的作用。

希利表示：「該設施將為英國國內創造大量優質就業機會，並將烏克蘭和英國的國防工業比以往任何時候都更加緊密地聯繫在一起，同時還將借鑒戰場上的經驗教訓。」

此際正逢旨在加強防務合作「英國與烏克蘭百年關係」（UK-Ukraine 100-Year partnership）第一個周年。兩國也將開始大量生產「章魚」（Octopus）攔截無人機，以對抗俄羅斯用於攻擊民用和能源基礎設施的「沙赫德」（Shahed）無人機。

英國國防部表示，位於基輔的該中心將獲得政府資助，但未透露具體金額。

負責監督國防採購的英國新任國家軍備總監皮爾斯（Rupert Pearce）告訴彭博社：「經濟實力與國家安全密不可分。該中心將使英國公司能夠與烏克蘭合作，並提供他們現在需要的國防解決方案。」

