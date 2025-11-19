協助報名國際獎項 │《 光敘默境》 馭湛建築 王樹嵩 ——榮獲義大利羅馬設計獎 - 銀獎

本案為簡約住宅設計，以黑、灰、白為核心色調，構築「簡約中尋得寧靜」的靜謐場域。設計手法透過光影與線條的整合，天花與牆面延伸的線性燈帶不僅引導視覺動線，也在日夜之間呈現不同層次的氛圍。整體留白充足，沒有多餘裝飾，並以隱匿收納維持空間純粹，使居住者專注於質感生活。

現代設計的崛起羅馬設計獎傳承文藝復興精神，鼓勵現代創意人士像過去的大師一樣，創造出具有遠見的傑作。這項競賽旨在頌揚變革的藝術，表彰那些開創新技術並樹立卓越標準的設計師。本次主題彰顯了設計從古典傳統到現代發展的歷程，特別是那些引領行業變革的先驅者。走上聚光燈舞台，讓您的設計成為創新與優雅的象徵。每一次創意突破，都在重新定義藝術與設計的邊界。與我們一起推動現代設計的崛起吧！

義大利羅馬獎2025

馭湛建築 王樹嵩 《光敘默境》作品介紹

玄關鋪設灰階拼花磁磚，界定入門場域，並一路延伸至餐廳與廚房地坪，與客廳的淺色地磚形成鮮明對比。白色百葉櫃體與溫暖吊燈，營造返家儀式感。客廳電視牆以立體格柵結合大理石檯面帶來節奏感，沙發背牆以深灰穩定視覺。電視牆圓弧轉角延伸至走廊，房間線板門片與牆面融為一體，連貫而富流動感。

《 光敘默境》 馭湛建築

餐廚空間以中島為核心，大理石檯面呼應電視櫃材質，以及全室使用的深色木紋櫃體，強化整體連貫性。廚房牆面鋪設與地坪一致的拼花磁磚，增添材質層次感。臥室採一體化設計，結合書桌與衣櫃，延續深色木紋語彙，兼具實用與整潔。浴室則以瀑布紋壓花玻璃門片兼顧光線與隱私，黑色五金呼應簡潔風格，保持整體統一感。

在永續價值上，主要牆面選用日本珪藻土，具調濕與淨化功能，並降低VOC排放；電視牆與走道使用班傑明漆，耐磨抗污且低氣味，減少維護成本。全案導入智慧居家系統，窗簾與空調依日照自動調節，並搭配全熱交換器降低能耗。本案著重於純粹舒適，使生活回歸寧靜，也展現以人為本的永續理念。

