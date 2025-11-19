協助報名國際獎項 │《 雅斂光華》冠宇空間規劃 戴敏華 ——榮獲義大利羅馬設計獎 - 金獎
本案以「輕奢而內斂」為設計核心，將毛胚屋化為雅緻居所。材質選用大理石材、消光鍍鈦、淺色木紋與低飽和色系，形塑優雅溫潤的氛圍。客廳電視牆為設計亮點，透光大理石搭配隱藏燈光，可調節色溫與色調，並以懸浮及圓弧細節處理，呈現輕盈與層次。整體設計透過材質比例與光影掌控，建構出內斂而不浮華的生活場域。
羅馬設計獎為無畏且非凡的創意者提供了展示的舞台。在這裡，各領域卓越人才齊聚一堂，展示建築設計、室內設計、產品設計、家具設計、照明設計等領域的開創性作品。加入這場探索卓越的旅程，您的創作有機會啟發變革。透過您的視野，讓世界見證創新設計的力量。勇敢不同，敢於突破。這就是羅馬設計獎，您的創作將成為推動變革的力量。
現代設計的崛起羅馬設計獎傳承文藝復興精神，鼓勵現代創意人士像過去的大師一樣，創造出具有遠見的傑作。這項競賽旨在頌揚變革的藝術，表彰那些開創新技術並樹立卓越標準的設計師。本次主題彰顯了設計從古典傳統到現代發展的歷程，特別是那些引領行業變革的先驅者。走上聚光燈舞台，讓您的設計成為創新與優雅的象徵。每一次創意突破，都在重新定義藝術與設計的邊界。與我們一起推動現代設計的崛起吧！
冠宇空間規劃 戴敏華《 雅斂光華》作品介紹
玄關設有獨立落塵區，以木質格柵鞋櫃與灰色調營造過渡感。長虹玻璃鍍鈦框門分隔內外，兼具隱私與通透感。動線延伸至客廳，弧形木紋櫃體與白色大理石紋地磚自然銜接。客廳與後方書桌區採開放式布局，弧形書桌界定工作與閱讀區域。餐廚區與客廳連通，廚房的淺灰色櫃體提供完整收納機能。中島與餐桌相連，檯面延續大理石紋理與木質呼元素，呼應客廳語彙，上方環狀線條吊燈則增添律動感。主臥則以屋主喜愛的紫色噴漆牆面結合格柵與布藝床頭背板，展現寧靜調性；深灰衣櫃與大片落地窗形成開闊對比，柔和木地板烘托舒適氛圍。
在美感之外，設計團隊同樣注重永續價值。全室櫥櫃採用符合F1等級的低甲醛板材，材料選用皆符合綠建材標準，降低對環境與人體的負擔。同時以高耐久性的大理石紋地磚與木質元素，兼顧使用壽命與舒適性。大面落地窗與開放式格局，則讓空氣與光線得以自然流通。本案將人本關懷、永續思維與美學融入日常，為居住者打造一處健康且永續的生活場域。
