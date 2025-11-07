協助太子中國籍幹部來台申請？ 林思銘駁關說：一般選民服務

國民黨立委林思銘。（資料照）

台北檢方持續搜查有關涉嫌跨國詐騙的太子集團，昨（6日）已有4名在台幹部遭裁定收押，不過卻傳出，首腦陳志中國籍核心幹部劉學鋒、李丞丞，過去多次入境台灣曾有國民黨前立委李德維、現任立委林思銘涉入關說協助入境，對此，林思銘透過辦公室發新聞稿澄清，強調僅透過電話協助民眾詢問行政機關，再回覆申辦流程。

柬埔寨起家的太子集團，在台也設有據點，據《自由時報》報導指出，太子集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞，曾多次來台，當時曾找國民黨前立委李德維、現任立委林思銘等關說協助入境，對此，李德維不願回應。

林思銘則透過辦公室聲明指出，任何機構或民眾要申請大陸人士或親友入境台灣時，因涉及國內法律、命令與應準備書表眾多，民意代表辦公室常接獲民眾反應、詢問相關事宜，「本案基於選民服務業務，於接到電話請求協助詢問後，就經由辦公室人員透過電話請教詢問行政機關」，再轉告民眾主管機關之回覆。

林思銘辦公室表示，最終仍由民眾依法自行提出相關申請，並由移民署審議核准，強調辦公室僅透過電話協助民眾詢問行政機關，再將行政機關的電話回覆內容，告知申請人相關申請流程、及需備審查資料文件，後續則由主管機關辦理核定，「本辦公室無權置喙，更不會涉入干涉相關審查，因此絕無本辦公室進行關說之事」。





