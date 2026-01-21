協助宣布戒嚴 南韓前總理韓悳洙被判處23年徒刑

南韓前總理韓悳洙因協助與教唆宣布戒嚴，今天(21日)遭法院判處23年有期徒刑。該戒嚴令短暫中止南韓的文人統治，並使國家陷入混亂。

首爾中央地方法院法官李鎮官(Lee Jin-gwan，音譯)表示，被告「直到最後一刻，都無視其身為總理的職責與責任」。

他宣告：「判處被告23年有期徒刑。」這項刑期比檢方求刑多出8年。

法院並下令，現年76歲、長年擔任技術官僚的韓悳洙在判決宣布後立即入獄服刑。

李鎮官指出，韓悳洙的上屬、前總統尹錫悅於2024年12月發布的戒嚴令，是以「顛覆憲政秩序」為目的，構成叛亂行為。

尹錫悅2024年底突然宣布戒嚴，並一度派遣軍隊進駐國會與中央選舉管理委員會(National Election Commission)，但這項戒嚴令隨後遭在野黨主導的國會否決，尹錫悅後來在去年遭彈劾並被憲法法院解職。

韓悳洙是多名因這項戒嚴未遂案而受審的前官員之一，尹錫悅本人也面臨多項罪名審判。

李鎮官在電視轉播的宣判中表示：「被告至少在形式上確保程序要件獲得遵循，使其被認定，在尹錫悅等人的叛亂行為中，扮演了重要角色。」

李鎮官指出，儘管韓悳洙「曾向尹錫悅表達疑慮」，但他未「明確反對」，也未敦促其他內閣成員勸阻尹錫悅宣布戒嚴。在該案審理期間，韓悳洙否認犯下任何不法行為，堅稱自己從未支持或協助宣布戒嚴。(編輯：許嘉芫)