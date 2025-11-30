協助家長掌握升學方向 新北適性入學宣導湧千人

新北市教育局協助親師生掌握多元入學管道與最新升學資訊，今（30）日攜手12年國教地方宣導團、三大家長團體及中華未來學校教育學會，舉辦「適性入學宣導活動」。圖為海山高中校長葉俊士介紹新北市特色教育資源。（新北市教育局提供）

新北市教育局協助親師生掌握多元入學管道與最新升學資訊，今（30）日攜手12年國教地方宣導團、三大家長團體及中華未來學校教育學會，舉辦「適性入學宣導活動」，現場湧入逾千名家長及教育界代表參與，共同關心孩子未來的學習方向。

教育局長張明文表示，新北市12年國教地方宣導團自成立以來，致力將升學第一手資訊帶入校園，協助親師生精準掌握多元入學制度。此次宣導活動聚焦升學三大核心議題，由新北高中校長柯雅菱、林口高中校長賴春錦及海山高中校長葉俊士組成專業講師團隊，深入解析國中畢業生升學管道、108課綱核心精神及學習歷程檔案應用，協助家長安心規劃孩子未來進路。

教育局同步啟動全國首創的「九年級導師在地就學系列宣導行動」，114學年度起將由12年國教地方宣導團深入各國中校園，與九年級導師面對面交流，協助導師掌握升學制度與教育資源，引導學生就近就學、適性發展，形塑更完善的在地就學支持網絡。

中華未來學校教育學會理事長吳清基表示，適性教育是教育轉型的關鍵方向，親師合作是學生多元成長的重要力量。學會長期支持新北教育發展，將捐贈200套「國中教育會考致霸」書籍與270小時線上課程，免費提供全市國中使用，協助教師強化學習輔導與升學支持。

教育局表示，新北市積極推動「在地就學大聯盟」、雙語雙聯學制與多元獎助學金制度，國小升國中在地就學率已達95％，國中升高中邁向80％，充分展現教育紮根在地、放眼國際的成果。未來將持續凝聚家長、教師與社會各界力量，讓每位孩子都能安心就學、適性成長，打造「成就每一個孩子」的幸福教育城市。

