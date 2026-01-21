協助尹錫悅發動戒嚴 韓前總理韓悳洙遭判23年

首爾中央地院法官李鎮觀認為，韓悳洙在戒嚴案中，在尹錫悅與其他人發動叛亂的行為裡扮演重要角色。儘管韓悳洙曾因戒嚴令向尹錫悅表示關切，但並沒有明確反對或敦促其他人勸阻尹錫悅；同時法官也認定，韓悳洙犯下偽證罪。

儘管檢方原本求刑15年有期徒刑，但最後法官重判23年徒刑，並且認為韓悳洙有滅證疑慮，因此在判決後當庭逮捕韓悳洙，讓他立即入獄。

